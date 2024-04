Rafa Nadal: "Un buen comienzo, he jugado a lo que puedo jugar"

El tenista español Rafa Nadal aseguró tras ganar a Flavio Cobolli (2-6 y 3-6) en Primera Ronda del Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó que fue un "buen comienzo" para él, en su primer partido del año tras tener que retirarse en enero de Brisbane, y añadió que jugó a lo que puede jugar ahora mismo y, sobre todo, con "lógica". "Un buen comienzo. Al final, después de meses, cuando vuelves no se quitan las dudas en un día, sobre todo a nivel físico. A nivel tenístico soy consciente de lo que hay y de que necesitas días en el circuito", reconoció nada más terminar el partido, en 1:25 horas de juego, en declaraciones a TVE recogidas por Europa Press. "Ha sido una buena Primera Ronda, él ha cometido errores y yo he jugado el partido que tenía que jugar. Lógico, sin hacer errores de bulto y jugando a lo que puedo jugar", añadió el manacorí, que podría estar ante su último Godó, un torneo barcelonés en el que busca su decimotercer título. En cuanto al saque, más comedido, lo explicó. "Llevo unos meses sin poder sacar, he sacado poco. Aunque tenga muchísima ilusión por jugar aquí, pueden pasar cosas pero tampoco voy a hacer cosas que salen de la lógica", argumentó. "Es mi primer partido, no voy a ponerme a sacar como un loco, lo hice con la precaución que mi cuerpo ahora demanda. Es parte de la lógica del momento, a aceptarlo y a competir con lo que hay", aseveró al respecto. Se medirá este miércoles al australiano Alex de Miñaur, número 4 del torneo, en un duelo que será más exigente. "Es un momento en que es difícil plantearme las cosas de una manera específica, a día de hoy esto es como una selva y no sé qué puedo encontrarme. Me refiero a mí mismo, a mi cuerpo. El duelo contra Alex de Miñaur tendrá un ritmo que no sé si seré capaz de seguirlo, pero vamos a intentarlo", manifestó.