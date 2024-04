Noboa pone al frente del Ministerio de Energía al ministro de Transporte en medio de la crisis energética

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha puesto al frente del Ministerio de Energía al ministro de Transporte, Roberto Luque, después de que pidiese la renuncia de su actual titular, Andrea Arrobo, ante los sucesivos cortes del suministro eléctrico que se han producido en los últimos días a fin de reducir el consumo en medio de una situación de desabastecimiento. "Los problemas del sector energético en Ecuador en los últimos años no se deben a la falta de propuestas técnicas, sino a la falta de firmeza para combatir la corrupción y la incapacidad en el sector", ha indicado Noboa en un comunicado remitido por la Presidencia ecuatoriana. En este sentido, ha señalado que la misión de Luque, nombrado en el cargo por decreto, será "liderar el sector energético de Ecuador con la capacidad y firmeza necesarias para luchar contra la corrupción que se instaló en este importante sector". Según ha manifestado Noboa durante un acto en Guayaquil, las autoridades ecuatorianas han declarado el estado de emergencia en el sector energético y han puesto en marcha una investigación por sabotaje, pues está convencido de que los fallos en algunas centrales eléctricas se deben a acciones concretas y a propósito. "En ciertas plantas eléctricas ha habido sabotaje. No vamos a permitir que esto pase y lo hacen de (forma) miserable la última semana antes de una consulta popular porque saben que la tenían perdida", ha resaltado Noboa en alusión al referéndum sobre cuestiones de seguridad y una posible reforma constitucional. Así las cosas, el presidente ecuatoriano ha destacado que todo aquel que esté involucrado en el sabotaje de centrales eléctricas en el país "será considerado no sólo traidor a la patria, sino una amenaza a la seguridad nacional". "No daremos descanso a ninguno de estos criminales, ni a los políticos, ni a los exfuncionarios ni a los expresidentes, ni tampoco a ninguno de estos terroristas que quieren hoy en día acabar con la esperanza de nuestra juventud y acabar con la esperanza de la familia ecuatoriana", ha añadido. Por otro lado, y como medida presidencial para "contrarrestar el accionar de estos miserables", en alusión a los supuestos saboteadores, Noboa ha dicho que el Gobierno subvencionará hasta el 50 por ciento de la factura de la luz del mes de abril. El Gobierno de Ecuador había anunciado horas antes nuevos cortes en el suministro eléctrico para reducir el consumo en una medida que desde el propio Ministerio de Energía habían justificado con la sequía, las altas temperaturas, la falta de mantenimiento de la infraestructura energética y los caudales de los ríos bajo mínimos.