Marruecos vende oportunidades de inversión en Dajla a empresarios españoles obviando el contencioso del Sáhara

La Embajada de Marruecos en España ha organizado un foro empresarial en Madrid para vender las oportunidades de inversión que ofrece la región de Dajla-Río de Oro, en lo que el reino alauí denomina sus provincias del sur y que forma parte del Sáhara Occidental, un territorio pendiente de descolonización para la ONU, y aprovechar también la "excelente relación" que hay entre los dos países. "La región es una de las más dinámicas del país, gracias al modelo de desarrollo para las provincias del sur lanzado por rey Mohamed VI en 2015" y que ha puesto en marcha diversos programas en materia de infraestructuras, energías renovables, agricultura, pesca o turismo, ha resaltado la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich. La región de Dajla, ha incidido, es "una de las dinámicas" del reino y además "ofrece oportunidades únicas" por su situación geográfica en la costa atlántica y a tan solo 500 kilómetros de la islas Canarias. La embajadora ha puesto el acento en la voluntad del monarca alauí de convertir a Marruecos en un "hub regional y continental", en particular con su iniciativa atlántica para brindar una salida al océano a los países del Sahel, y el papel que está llamada a jugar la región de Dajla en la misma. "Dajla es una apuesta acertada, no os vamos a defraudar", ha asegurado a los representantes de empresas españolas presentes en el foro celebrado en un céntrico hotel de Madrid, frente al que ha habido una pequeña protesta para denunciar que el Sáhara no es marroquí. MOMENTO HISTÓRICO DE LA RELACIÓN CON ESPAÑA Benyaich, que en ningún momento ha hecho referencia al contencioso respecto al Sáhara Occidental con el Frente Polisario, sí que ha apelado a "aprovechar las ventajas que ofrece la región así como el momento histórico" de las relaciones bilaterales. La embajadora se ha felicitado por las "excelentes relaciones" en esta nueva etapa, destacando "el diálogo permanente de concertación a nivel político", el nivel de los intercambios comerciales así como la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo y contra la inmigración irregular. "A solo 14 kilómetros de España está Marruecos, un país africano, árabe y musulmán que, bajo el liderazgo de Mohamed VI, ha emprendido desde hace dos décadas amplias reformas", ha reivindicado, subrayando que el reino alauí "goza de estabilidad política y estabilidad jurídica", algo "importante para los inversores". DAJLA, UN HUB COMERCIAL Y LOGÍSTICO Por su parte, el presidente del consejo regional de Dajla, Khattat Yanya, que también se ha referido a las excelentes relaciones con España y ha agradecido la postura del Gobierno respecto al Sáhara, ha insistido en la "posición geográfica ventajosa" que la convierten en un hub comercial y logístico para el norte y el oeste del continente y también en una puerta de entrada para las inversiones regionales y continentales. Yanya se ha referido a los sectores que más crecimiento han experimentado en los últimos años, como la pesca y la agricultura, pasando por las energías renovables, y ha hecho especial hincapié en los grandes proyectos previstos, como el megapuerto de Dajla o el que será el mayor parque eólico de África Occidental. Al igual que la embajadora, el presidente del consejo regional ha invitado a "inversores y emprendedores españoles a explorar las diversas oportunidades" que se abren en Dajla, que se han encargado de ampliar con más detalles el resto de los ponentes con presentaciones y datos sobre las mismas y vídeos con los que ilustrarlo. Así, se ha dedicado especial atención a las posibilidades que brindará el nuevo puerto de Dajla, cuya construcción está muy avanzada; las oportunidades en materia de comercio e industria; o el potencial turístico de la región, bañada por el Atlántico y con el desierto de Sáhara. También se ha hablado de las oportunidades en materia de acuicultura, además de destacarse su riqueza en recursos pesqueros, en un momento en que está pendiente el fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el acuerdo de pesca entre los Veintisiete y Marruecos. La Abogada General de la UE recomendó recientemente ratificar su anulación porque vulnera el principio de autodeterminación del territorio del Sáhara Occidental al no tratarlo como "separado y distinto" de Marruecos.