María del Monte vuelve a sonreír junto a Inmaculada Casal en la Feria de Sevilla: "Vamos para adelante"

María del Monte y su esposa, Inmaculada Casal, han vuelto a sonreír en medio de tiempos difíciles. Como no podía ser de otra manera, la pareja ha asistido un año más a la Feria de Sevilla para disfrutar junto a sus amigos y poder distraerse de la situación tan complicada que han vivido estos últimos meses: desde el robo en su casa hasta la detención de su sobrino, Antonio Tejado, por ser el presunto autor de los hechos. Durante su asistencia a la caseta del Turronero, la pareja ha querido compartir su estado de ánimo positivo: "Vamos para adelante". Con una sonrisa en el rostro, María del Monte ha expresado su entusiasmo por disfrutar de la feria en compañía de amigos, sin olvidar su pasión por las sevillanas, recordando así su arraigada conexión con la música y la cultura andaluza: "Pues nada, aquí a pasar la tarde con los amigos y a disfrutar un poco de la feria, ¿no? No se os olvide que yo canto sevillanas". Hace tan solo unos días, la cantante se sentaba en el show de Bertín Osborne, algo que ha sido motivo de interés, por lo que no ha dudado en afirmar la solidez de su amistad con el presentador. Con palabras cargadas de profesionalismo, María del Monte destaca la importancia de seguir adelante a pesar de que sean momentos duros: "Trabajando como hay que hacer". Seguidamente, el matrimonio se dispuso a entrar en la caseta, donde fueron recibidas con afecto por el anfitrión de la fiesta. En este momento delicado para la pareja, el apoyo y la solidaridad de sus seres queridos es lo más valioso, sin olvidar la actitud positiva que ambas están teniendo a la hora de afrontar estos obstáculos.