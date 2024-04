Lula pide a Ecuador que se disculpe por el "inaceptable" asalto a la Embajada de México en Quito

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha calificado de "inaceptable" el asalto de las fuerzas de seguridad ecuatorianas a la Embajada de México en Quito para detener al exvicepresidente Jorge Glas y ha reclamado al Gobierno de Ecuador que emita una disculpa pública por ello. "Lo que pasó en Quito el último día 5 es simplemente inaceptable y no afecta solo a México. Nos concierne a todos. Pedir disculpas formalmente por parte de Ecuador es un primer paso en la dirección correcta", ha dicho Lula en un encuentro virtual de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). "Una acción de esa naturaleza no había ocurrido nunca, ni en los peores momentos de separación y desacuerdo en Latinoamérica y el Caribe. Ni siquiera en los sombríos tiempos de las dictaduras militares en nuestro continente", ha remarcado. En ese sentido, el presidente Lula ha instado a la CELAC a expresar de manera "clara" e "inequívoca" su rechazo ante este episodio. "La gravedad de la situación lo impone", ha dicho, según recoge el diario brasileño 'O Globo'. "La inviolabilidad absoluta de las misiones y del personal diplomático, conforme lo establecido por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, es un de esos pilares del Derecho Internacional que no admite excepciones, sea cual sea la justificación", ha subrayado. Lula también ha hecho referencia a la propuesta de Bolivia de crear una comisión para analizar el estado de salud del exvicepresidente Glas, quien ha denunciado haber sido incluso torturado por agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas, y en caso de ser necesario, otorgarle un salvoconducto para que pueda ser tratado. En este encuentro por videoconferencia de la CELAC, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha apelado al organismo para que se sume a la denuncia presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por estos hechos, en la que se reclama, por ejemplo, la expulsión de Ecuador de los organismos de la ONU.