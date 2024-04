Luis Enrique Martínez: "Sin la expulsión también hubiéramos ganado"

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, aseguró que hubieran ganado al FC Barcelona también sin la expulsión a la media hora del blaugrana Ronald Araujo, pero cree que el 1-4 es "justo" para su equipo, añadió que a nivel emocional y personal le costó mucho medirse a su exequipo y, de cara a las semifinales, opinó que hubiera preferido jugar contra el Atlético de Madrid y no contra el Borussia Dortmund. "Seguimos creciendo. Hemos estado soberbios en la presión, los delanteros han hecho un trabajo excepcional, y los medios y la defensa, todos. Hemos podido jugar el partido donde queríamos y la expulsión es obvio que juega un factor importante. Pero creo que sin la expulsión también hubiéramos ganado este partido. El resultado es justo", aseguró en rueda de prensa. "Me siento contentísimo, mi equipo ha estado en todo momento en el partido. Hemos empezado de manera espectacular, con 12 minutos maravillosos y en la primera acción que llega el Barça, acaba en gol. Mismo sentimiento que en la ida, que no merecíamos perder pero perdimos. Aquí no merecíamos encajar un gol y lo encajamos", añadió. Además, reiteró que el 2-3 de la ida en París no hizo justicia a lo sucedido en el verde. "Las rachas son imposibles de mantenerse en el tiempo. Tras el partido de la ida no me parecía justo el resultado. Sabíamos que aquí pasarían cosas y que habría goles. Los jugadores han creído, se llevan una alegría muy bestia", opinó. A nivel personal, reconoció la dificultad de haber jugado contra el Barça, su exequipo. "En primer lugar, qué difícil ha sido jugar contra el Barça. Hablo del plano sentimental y emocional, para mí. Ha sido muy difícil. He intentado controlar al máximo mis emociones. He hecho lo que consideraba oportuno y lo que sentía, pero espero no jugar muchas más veces contra el Barça", pidió. No quiso comentar la jugada clave, la expulsión de Ronald Araujo. "Tengo por hábito no hablar nunca de los árbitros. Solo he visto la jugada en directo. Desde hace más de 12 años que soy entrenador intento no juzgar a los árbitros. Para mí, jugar contra el Barça ha sido dificílisimo y espero que no se repita. Es evidente que una expulsión condiciona, pero sigo fiel a mi manera de ver esto", se sinceró. En cuanto al cruce en 'semis' contra el Dortmund, señaló que prefería al Atlético de Madrid. "Me gustaría seguir en España e ir a Madrid, porque al Dortmund les conocemos ya de los grupos (fueron segundos por detrás del Borussia), pero dedicamos el pase a los aficionados que han venido desde París", aseguró. "Nos veremos en semifinales contra el Dortmund, equipo que juega muy bien. Será muy difícil pero primero vamos a disfrutar de esta victoria, a celebrar que seguimos vivos y con muchas ganas. Espero que esto sirva para ganar la 'Champions', que nos ayude a disfrutar de más semifinales y que podamos disputar la final. Ese es el objetivo", manifestó.