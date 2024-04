Luis Enrique: "He visto a un equipo muy maduro y entero"

Barcelona, 16 abr (EFE).- El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique Martínez, destacó la "madurez" de su equipo después de remontar la eliminatoria de los cuartos de final frente al Barcelona de la Liga de Campeones con una victoria en el Estadio Olímpico Lluís Companys (1-4).

"He visto a un equipo muy maduro y entero, con muchas ganas de darle la vuelta. Hemos hecho un partido muy completo de principio a final. Nuestro equipo ha dado un paso adelante de madurez. Seguramente nadie nos daba como favoritos en estas semifinales y estamos ahí", valoró el entrenador asturiano.

Luis Enrique destacó la capacidad de reacción de su equipo: "Hemos empezado el partido de una manera brillante. Sabíamos que iba a ser un partido con goles. Estábamos preparados para cualquier escenario, incluso para encajar a pesar de que en 12 minutos el Barça no se había acercado en el área y nos hace gol en una acción espectacular de Lamine.

El técnico español evitó opinar sobre la expulsión de Ronald Araujo a los 29 minutos: "No lo he visto y no soy de enjuiciar. Para unos la expulsión es clara, para otros no; el futbol es así. Intento no ponerme en la piel del arbitro, protestar poco o nada, y transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones que en estos partidos están a flor de piel".

Por otra parte, Luis Enrique destacó la dificultad que medirse en las semifinales al Borussia Dortmund, con el que coincidió en la fase de grupos y terminó por delante del conjunto francés en la clasificación.

"Me había citado con su entrenador en la final, nos veremos en semifinales. El Dortmund juega muy bien. Hemos jugados dos partidos y nos conocemos perfectamente. Juega muy bien, genera problemas, busca soluciones con y sin balón, presiona bien... Va a ser una semifinal abierta", añadió.

Por último, Luis Enrique evitó pronunciarse sobe el futuro de Kylian Mbappé, autor de un doblete: "Vamos a esperar a que hable el señor Kylian Mbappé. Cuando él hable, opinaremos los demás. Hasta que nos se pronuncien las partes, esto es como un juicio: soy un testigo y me quedo esperando a que hablen las partes". EFE

