La reina Letizia conquista los Países Bajos con el primer look de su viaje de estado

Tras su reciente partida desde España esta misma mañana en el que es su primer viaje de Estado en 2024, los reyes Felipe y Letizia ya han tenido su primer acto oficial en Países Bajos en el que han reunido a los representantess de los ciudadanos españoles que residen en el país. En este viaje, en el que la Casa Real pretende seguir manteniendo los lazos de unión con la Familia Real Holandesa, además de crear nuevas relaciones, sus Majestades están acompañados por la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez; el presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet; y el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi. Como no podía ser de otra forma, doña Letizia eligió para la ocasión un espectacular look con el que conquistó a todos tan solo una hora después de aterrizar en el país. Derrochando elegancia, la Reina lució una favorecedora falda de satén metalizada que combinó con top negro de escote Bardot y cinturón ancho de piel en el mismo color. Durante el encuentro, que tuvo lugar en el hotel NH Collection, Felipe VI no se olvidó de los españoles que viven y trabajan en Países bajos durante su discurso. "Muchos de vosotros llegasteis ya hace años, habéis echado raíces y sois protagonistas de historias de éxito y de superación. Nuestro más sincero reconocimiento por lo que habéis logrado y por ser un ejemplo para vuestras familias. Pero también me gustaría referirme a quienes habéis venido recientemente a Países Bajos a trabajar en empresas o a estudiar, tanto en las universidades neerlandesas, como en sus centros de investigación y de enseñanza. Confiamos y deseamos que tengáis una buena y progresiva adaptación" señaló el Monarca.