Koke Resurrección: "Hay que aprovechar las oportunidades, lo tuvimos en casa para rematarlos"

El futbolista español Jorge 'Koke' Resurrección, centrocampista del Atlético de Madrid, ha subrayado este martes que "hay que aprovechar las oportunidades" en la Liga de Campeones, aludiendo a su cruce en los cuartos de final ante el Borussia Dortmund, perdido por encajar en la vuelta un 4-2 tras haberlo tenido "en casa para rematarlos" (2-1). "El partido ha sido de mucha ida y vuelta, se han puesto 2-0, hemos logrado empezar el partido y en dos zarpazos nos han metido dos goles. Así es el fútbol, hay que aprovechar las oportunidades, lo tuvimos en casa para rematarlos", dijo Koke a Movistar Plus+ desde el Signal Iduna Park. "Aquí hemos tenido que hacer un esfuerzo grande, incluso empatando el partido, poniéndonos por delante en ese sentido de la eliminatoria. Así es el fútbol, cuando no aprovechas tus ocasiones y más en la Champions, te pasa esto", insistió el primer capitán del Atlético. En este sentido, Koke analizó la respuesta 'borusser' a la efímera reacción visitante. "Sobre todo yo creo que el cuarto nos ha matado. Aunque el equipo lo ha intentado, obviamente que ha sido un golpe duro. El equipo ha hecho un esfuerzo enorme, sobre todo en toda la eliminatoria. Hemos hecho una gran eliminatoria, hemos hecho una gran Champions y nos vamos dolidos, nos vamos jodidos porque queríamos pasar esta eliminatoria, y más como veníamos jugando en Champions", repitió. "Así es el fútbol, muchas veces es cruel y hay que seguir, levantar la cabeza y agradecer sobre todo a nuestra gente que siempre viaja con nosotros y nos acompaña. El equipo ha dado la cara y ha intentado pasar la eliminatoria, pero no ha podido ser", resaltó Koke desde Dortmund. Por último, el capitán agradeció el apoyo de la afición desplazada hasta Dortmund. "Nos duele igual que a ellos el no pasar; pero yo creo que cuando el equipo lo deja todo en el campo y tiene ocasiones, lucha, trabaja y no llega la victoria, no hay nada que reprochar. Hay que agradecer el esfuerzo que hacen muchos aficionados que se dejan sus salarios para venir a vernos. Y lo seguiremos intentando", concluyó Koke.