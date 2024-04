Jordania acusa a Netanyahu de utilizar el conflicto con Irán para "desviar la atención de Gaza"

Las autoridades de Jordania han acusado este martes al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de utilizar el conflicto con Irán para "desviar la atención" de la ofensiva que el Ejército lleva a cabo desde el pasado 7 de octubre en la Franja de Gaza y han pedido a la comunidad internacional "detener" las acciones de Netanyahu. El ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, ha señalado en Berlín durante una rueda de prensa junto a su homóloga alemana, Annalena Baerbock, que Irán ha respondido al ataque perpetrado por Israel contra su Consulado en Damasco, la capital de Siria, y ha afirmado que Teherán "no busca aumentar las tensiones". "Estamos en contra de una escalada. (...) Netanyahu quiere crear una confrontación con Irán para arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional, por lo que la atención se desplazará hacia Irán y el mundo se olvidará de Gaza", ha aseverado, según informaciones del Ministerio de Exteriores jordano. "Israel también está librando una guerra en Cisjordania. La ocupación es la base del conflicto y no hay seguridad sin su eliminación. Los esfuerzos de Jordania para apoyar a Palestina no cesan y nos enfrentamos a todo lo que amenaza nuestra seguridad y la de nuestros ciudadanos. Se debe impedir que el primer ministro israelí imponga su agenda de guerra en la región", ha manifestado. Asimismo, ha aseverado que la comunidad internacional debe ejercer más presión sobre el Gobierno israelí para que "no arrastre a la región a una nueva espiral de violencia". "No podemos aceptar la violación del Derecho Internacional por parte de Israel sin rendir cuentas, y la comunidad internacional debe proteger su credibilidad en este contexto", ha matizado. Safadi ha lamentado que más de 30.000 palestinos hayan muerto y el 60 por ciento de Gaza haya quedado destruido. "La prioridad ahora es detener la guerra y poner fin a la hambruna y al desastre humanitario en la Franja", ha incidido antes de recalcar que la escalada también es un "peligro" para Jordania. "Detenerla requiere detener las causas y la tensión, y el primer paso es acabar con la agresión contra Gaza", ha sostenido. Para el ministro, es necesaria la entrada de unos 800 camiones de ayuda humanitaria al día en el enclave palestino. "La guerra israelí ha provocado la destrucción del 70 por ciento de los edificios residenciales de Gaza y el desplazamiento de 1,7 millones de personas", ha recordado. Sin embargo, la ministra alemana ha alertado de que Irán está "jugando con el destino de todos los pueblos de Oriente Próximo y ha llevado a toda una región al borde del abismo". "El objetivo ahora es detener a Irán sin provocar una mayor escalada. El plan de Irán de sembrar más violencia no debe funcionar", ha aseverado en un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X. En este sentido, ha recordado que Israel tiene "toda nuestra solidaridad y puede confiar en nosotros". "Tampoco nos olvidamos de las decenas de rehenes israelíes que siguen cautivos en los túneles de Hamás. Finalmente deben ser liberados", ha puntualizado. Un portavoz del Gobierno alemán ha anunciado que Baerbock viajará este mismo martes por sorpresa a Israel, donde se reunirá con representantes del Gobierno de Netanyahu, con el que mantendrá un encuentro el miércoles. Además, se reunirá con su homólogo, Israel Katz, y el ministro de Defensa, Benjamin Gantz.