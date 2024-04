John Kerry urge a actuar ya para salvar los océanos: "No hay tiempo que perder"

Atenas, 16 abr (EFE).- El enviado especial de la Casa Blanca para el clima, John Kerry, urgió este martes a actuar ante la crisis climática y para salvar los océanos desde el convencimiento de que los retos para evitar el colapso son muy grandes y de que la ambición no es suficiente. "No hay tiempo que perder", enfatizó.

Kerry intervino este martes en la inauguración de la novena Conferencia "Nuestro Océano" 2024 que se desarrolla en Atenas (Grecia), un país con una conexión especial con el océano y miles de kilómetros de litoral.

"No hay mejor sitio para hablar de los impactos climáticos que Grecia, no tenemos tiempo que perder para luchar contra todos ellos porque debemos pensar como humanidad", recordó Kerry.

El mandatario mostró su confianza en que se puedan lograr acuerdos más ambiciosos en Grecia para luchar contra los impactos para el océano e hizo hincapié en la responsabilidad como ciudadanos del planeta en la protección y conservación del océano y sus recursos.

"Tenemos que ser conscientes de los impactos del océano en el clima", señaló, antes de recordar los avisos de los científicos sobre la crisis climática: "Si no actuamos ya, vamos hacia el colapso".

"Nuestra acción colectiva debe servir para preservar el océano, que es el recurso de la vida en el planeta, pero no podemos olvidar el impacto de la crisis climática en el océano, y no podemos proteger el océano si no actuamos en contra de la crisis climática", dijo.

Por su parte, el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, aseguró que Grecia acoge una conferencia enfocada en la economía azul y el potencial del océano, porque tres cuartas partes del planeta lo ocupa el océano, que facilita muchos servicios, medios de vida y alimentos a millones de personas a lo largo del litoral.

No obstante, recordó que el nivel del mar sigue ascendido de forma que pone en peligro miles de personas que vives en los litorales.

Según explicó, esta conferencia creará un nuevo modelo de orientación para la protección del océano, ya que es un foro "inclusivo", en el que participan también pequeños estados insulares y otros afectados por los impactos del cambio climático.

Según Mitsotákis, el medioambiente y el océano están en la agenda política, pero deben redoblarse los esfuerzos para la protección y conservación de los recursos marinos y luchar contra el cambio climático, la contaminación de plásticos, microplásticos, por un turismo sostenible, la sobrepesca y un transporte marítimo seguro, siempre pensando en las futuras generaciones.

El ministro griego de Medioambiente, Theodoros Skylakis, por su parte, dijo que como anfitrión Grecia está comprometida con nuevos objetivos para salvar el océano sin olvidar a la humanidad.