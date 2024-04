Irán amenaza con responder en “segundos” con “armas no usadas” hasta ahora a Israel

Teherán, 16 abr (EFE).- Las autoridades iraníes advirtieron en las últimas horas que responderán en “segundos” con “armas no usadas hasta ahora” una posible represalia de Israel por el ataque iraní con drones y misiles del sábado. “Los sionistas deben de saber que esta vez no tendrán 12 días y la respuesta que recibirán no será en horas o en días, se dará en segundos”, aseguró en una entrevista en la televisión estatal el viceministro de Exteriores y negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani. Bagheri hacía referencia a una posible represalia israelí contra el ataque del sábado su archienemigo, que a la vez fue una respuesta al bombardeo del consulado iraní en Damasco el 1 de abril. Por su parte, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Abolfazl Amouei, afirmó que en el ataque del sábado no se "usó un poder significativo" y que están listos para usar nuevas armas. “Estamos listos para usar armas no usadas hasta ahora. Tenemos planes para todos los escenarios”, dijo Amouei, según recoge la agencia Mehr. Ayer, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, Herzi Halevi, dijo que habrá una "respuesta" de Israel al ataque iraní con drones y misiles del sábado, pero no ofreció más detalles.