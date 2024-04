Heridas tres personas por el impacto en el norte de Israel de dos drones lanzados por Hezbolá desde Líbano

Al menos tres personas han resultado heridas este martes por el impacto en el norte de Israel de dos drones con explosivos lanzados desde Líbano por el partido-milicia chií libanés Hezbolá, en el marco de los enfrentamientos en la zona entre el Ejército israelí y el grupo armado. El Ejército de Israel ha confirmado en un breve comunicado publicado en su página web que "dos drones con explosivos que cruzaron desde territorio libanés explotaron en el área de Beit Hillel", cerca de Kiryat Shmona, antes de recalcar que "el incidente está siendo investigado". Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', al menos tres personas han resultado heridas de levedad a causa de uno de los impactos, sin que las autoridades se hayan pronunciado. Aparentemente, los sistemas de alerta aérea no saltaron en la zona durante el ataque. Por su parte, Hezbolá ha indicado en un breve comunicado que ha llevado a cabo "un ataque aéreo con drones" contra un "sistema de defensa antimisiles" de Israel en Beit Hillal, antes de asegurar que ha alcanzado a personal militar israelí desplegado en una plataforma del sistema 'Cúpula de Hierro', tal y como ha informado la cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al grupo.