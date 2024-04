Gobierno aprueba más de 160 millones de euros para políticas de igualdad ante el aumento de violencia vicaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes más de 160 millones de euros que se distribuirán a las comunidades autónomas para "seguir consolidando las políticas en materia de igualdad y seguir luchando contra la violencia de género", ante el aumento de casos de violencia vicaria en 2024. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y tras la reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer que ha estado presidida por primera vez por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Tenemos un compromiso firme frente a la lucha contra la violencia sobre las mujeres, sobre los menores y vamos a seguir, además, trabajando con absoluta firmeza y, desde luego, sin dar ni un paso atrás en esta cuestión. Es imprescindible, por tanto, que sigamos desplegando las políticas necesarias, dotando de recursos y, cómo no, trabajando en la protección de las víctimas", ha señalado Alegría. La reunión del pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer ha estado motivada por la gravedad de las cifras más recientes, que arrojan diez mujeres asesinadas por violencia machista y siete niños asesinados por violencia vicaria en menos de 4 meses, y en la que Sánchez ha marcado como una prioridad en el corto plazo la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El presidente ha comenzado su intervención afirmando que ésta es una cuestión de Estado, "ante la que no caben discursos negacionistas o que diluyan esta violencia estructural a fuerza de retorcer el lenguaje". A continuación, se ha referido a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la que este 2024 se cumplen 20 años, así como al Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ha calificado como una herramienta fundamental que hay que "mejorar, evaluar y adaptar a las circunstancias de la sociedad actual". Tras repasar las cifras que evidencian la forja, en estos últimos años, en palabras del presidente del Gobierno, de "un sistema robusto para proteger y prevenir la violencia de género, y reconocer el esfuerzo sin precedentes realizado", ha señalado que "es evidente que todo ello no basta y que hay que seguir insistiendo en las políticas que ya están en marcha y funcionan, así como corregir disfunciones y diseñar nuevos mecanismos para combatir esta violencia estructural". En el ámbito específico de la violencia vicaria, ha subrayado que es preciso profundizar en el análisis de los casos de asesinatos de niños y niñas, reforzar la coordinación entre órganos judiciales y entre administraciones que ostentan competencias y potestades en este ámbito, y seguir trabajando en la formación en perspectiva de género y perspectiva de infancia para judicatura, fiscalía, cuerpos forenses, equipos de valoración, servicios sociales y protección de menores. El presidente del Gobierno ha reiterado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es "una magnífica herramienta", pero ha reconocido que "es un imperativo trabajar por su actualización". "Debemos contar cuanto antes con un marco permanente y ampliado; adaptado a los cambios sociales que se han producido desde su aprobación", ha dicho.