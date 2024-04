Eva González, espectacular con un traje de flamenca rojo en la feria de su pueblo

Demostrando que es una enamorada de su tierra y que siempre que puede disfruta de las tradiciones más populares de su adorada Andalucía, Eva González no ha dudado en hacer un hueco en su agenda profesional y en las grabaciones de 'La Voz Kids' para vivir en familia la feria de su pueblo natal, Mairena del Alcor. Y una vez más lo ha hecho paseando por el Real vestida de flamenca como si de una pasarela de moda se tratase. Espectacular, la modelo y presentadora acaparó todas las miradas con un total look rojo, con traje de gitana con volantes en manga y falda, mantoncillo y flor en la cabeza a juego con el que estaba sencillamente deslumbrante. En solitario, Eva lució la mejor de sus sonrisas como muestra de que está viviendo una etapa muy feliz y relajada en su vida en la que está completamente centrada en los compromisos profesionales y su faceta como mamá del pequeño Cayetano, con el que horas después regresaba a su feria favorita -que se celebra justo antes de la de Sevilla, de la que también se confiesa una apasionada a la que asiste siempre que puede- para disfrutar de una tarde muy divertida en familia. Acompañada por su hermana María y su sobrino, además de por su hijo, la modelo demostraba su cercanía y naturalidad subiéndose al 'tren de la bruja' con su niño -el único hombre de su vida- derrochando risas y gritos como si de una niña más se tratara. Soltera y sin compromiso desde su separación de Cayetano Rivera en octubre de 2022, Eva ha reconocido en más de una ocasión que no tiene prisa por encontrar de nuevo el amor.