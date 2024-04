Erdogan critica el doble rasero hacia Irán y apunta a Netanyahu como responsable del aumento de la tensión

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha criticado este martes el doble rasero internacional con respecto al ataque de Irán y ha asegurado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, es el "principal responsable" de este aumento de las hostilidades en Oriente Próximo. Erdogan ha recordado que han sido los ataques de Israel los que han acabado con "más de 34.000 personas --si bien son unas 33.800-- entre ellas mujeres, niños, bebés, civiles" y "miembros de la prensa que no tenían otro propósito que informar, ha destruido escuelas, iglesias, mezquitas y campos de refugiados", ha enumerado. "Él no es otro que Netanyahu, que ha bombardeado a personas que esperaban para comprar ayuda, ha cometido genocidio ante los ojos de todo el mundo durante 193 días y mostrado todo tipo de descaro para reducir la presión pública", ha señalado. Para Erdogan, es "un hecho indiscutible" que el primer ministro Netanyahu es "el principal responsable" de la tensión que se vive en Oriente Próximo, así como de los ataques de Irán del pasado fin de semana en respuesta al ataque israelí sobre su Consulado en Damasco, Siria. En ese sentido, ha cuestionados a quienes no se han pronunciado contra las acciones de Israel sobre la Franja de Gaza, pero que "inmediatamente corrieron" para condenar la respuesta iraní, recoge la agencia turca de noticias Anatolia. Erdogan ha subrayado que las "únicas víctimas" son los ciudadanos palestinos de la Franja de Gaza y ha pedido más compromiso a la comunidad internacional, en especial a los países árabes e islámicos, para con ellos. "Nosotros continuaremos empujando todas las puertas y haremos todo lo que podamos", ha dicho. "Todas las partes deben ser conscientes de esta verdad. Levantar la mano constantemente en las tensiones no conducirá a ninguna parte. Echar más leña al fuego y mimar constantemente a la administración de Netanyahu no servirá de nada", ha insistido el presidente turco.