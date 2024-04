EEUU anuncia sanciones contra doce entidades y diez individuos relacionados con Bielorrusia

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha anunciado sanciones contra doce entidades y diez individuos relacionados con las "elecciones fraudulentas" de agosto de 2020 de Bielorrusia o con el apoyo de Minsk a la invasión rusa de Ucrania. "El régimen autoritario de (el presidente de Bielorrusia, Aleksander) Lukashenko sigue dependiendo de los ingresos de sus empresas públicas para financiar la represión violenta de sus ciudadanos y eludir las sanciones de Estados Unidos. Seguiremos aprovechando nuestro amplio conjunto de herramientas para apuntar a las extensas redes de intermediación ilícita de Bielorrusia y hacer que el régimen rinda cuentas por su complicidad en la injusta guerra de Rusia en Ucrania y por aprovecharse de ella", ha declarado el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson. Entre las personas y entidades sancionadas hay seis empresas estatales y cinco personas implicadas en la facilitación de transacciones para la industria de Defensa del país. Además, otras cinco empresas y personas están implicadas en una red mundial de venta de armas que trabaja con una entidad bielorrusa de Defensa previamente sancionada. Respecto a la generación de ingresos para el estado bielorruso, el Tesoro ha sancionado a 'OJSC Stankogomel', 'OJSC AGAT', 'JSC NIIEVM', 'JSC Communication Equipment', 'JSC AGAT-System' y 'LLC InnoTech Solutions'. Las empresas sancionadas por facilitar las transacciones son la compalía china 'Shenzhen 5G High-Tech Innovation Co., Limited' y los ciudadanos bielorrusos Oleg Yurchik, Aliaksandra Aksianchuk, Dimitri Braim, Siarhai Charheika y Dzmitry Mikhaltsou. Por su relación con la mencionada red armamentística, el Tesoro ha sancionado a las empresas 'Black Shield Company for General Trading LLC', 'Centuronic Ltd (Centuronic)','S.Group Airlines Ltd' y 'Phoenix Lines S.R.O', mientras que las personas involucradas son Samer Rayya (libanés), Mohamad Majd Deiry (sirio), Rayya Danismanlik (turco), Tatyana Protopovich, Nora Yagmur y Alhaitham al Ali (eslovaco). Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de estas personas y entidades que se encuentren en Estados Unidos o que estén bajo control o posesión de sus ciudadanos, incluidas aquellas que estén controladas por estas en un 50 por ciento o más. También conlleva la prohibición de transacciones con los bienes e intereses bloqueados por parte de estadounidenses o desde dentro del país. Las instituciones y personas que incumplan las sanciones estarán sujetas a ser objeto de las mismas.