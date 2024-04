Ecuador acomete nuevos cortes de luz en una semana "crítica" a nivel energético

El Gobierno de Ecuador ha anunciado nuevos cortes del suministro eléctrico para reducir el consumo tras una semana "crítica", con "varias situaciones si precedentes que afectan directamente al sistema energético" del país sudamericano y que complican el abastecimiento a nivel nacional. El Ministerio de Energía y Minas ha justificado la necesidad de estos cortes por "la extensión de la sequía, el incremento de las temperaturas climáticas, la falta de mantenimiento de toda la infraestructura del sistema y la presencia de niveles de caudales mínimos históricamente". Esta concatenación de circunstancias "ha provocado que se activen todas las centrales de generación disponibles", pero no serían suficientes para paliar las necesidades colectivas. Así, ha alegado que se trata de "actuar de forma responsable" con "racionamientos temporales": "No hacerlo implicaría comprometer el suministro de energía para todos". Las autoridades han lanzado también un llamamiento "cívico" para involucrar a la población y "disminuir el consumo". "Cada gota de agua y cada kilovatio no consumido cuentan para enfrentar juntos esta realidad", ha subrayado el Ministerio en su comunicado, que abre la puerta a interrupciones temporales y por zonas a la espera de que la situación pueda mejorar en los próximos días si, como se prevé, aumentan las lluvias.