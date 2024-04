Diez medallistas mundiales y olímpicos participan en el Meeting Iberoamericano de Atletismo del 30 de abril

El próximo 30 de abril, Huelva celebra la XIX edición del Meeting Iberoamericano de Atletismo, una cita "ineludible" en el calendario deportivo nacional durante las últimas dos décadas. Encuadrado en el World Athletics Continental Tour Bronze, el Meeting de Huelva contará con algunas de las grandes figuras del atletismo mundial en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín de la capital onubense. Según ha indicado la Diputación en una nota, a dos semanas de la competición, han confirmado su presencia en Huelva diez medallistas mundiales y olímpicos entre los que se incluyen estrellas del mediofondo y fondo internacional, dos especialidades que han dejado huella históricamente en el Meeting Iberoamericano. El 30 de abril, el noruego Narve Gilje Nordas comenzará su asalto al podio olímpico un año después de colgarse el bronce mundial en 1500 metros y de romper la barrera de los 3:30 en dos ocasiones. En Huelva, Nordas correrá los 5000 metros, la otra distancia en la que competirá en París y en la que acredita un crono de 13:05.38. Ya sabe lo que es ganar en suelo español, pues se llevó la victoria en los 3000 metros del World Indoor Tour Gold Madrid el pasado mes de febrero. Con esas credenciales, Nordas será el rival a batir en un 5000 de máximo nivel cuyos demás inscritos se desvelarán próximamente. Compartirá el noruego protagonismo, eso sí, con el keniano Stanley Waithaka Mburu, subcampeón del mundo de 10.000 metros en Oregón 2022 y con marcas personales de 13:05.19 y 27:13.01, que trata de clasificarse para sus primeros Juegos Olímpicos. El también noruego Filip Ingebrigtsen sí sabe lo que es competir en unos Juegos, pues lo hizo en Río 2016 y Tokio 2020, y en París buscará disputar una final de 1500 metros que hasta ahora le ha sido esquiva. No por falta de calidad, en todo caso, puesto que el mediano de los Ingebrigtsen sabe lo que es ganar una medalla mundial (bronce en Londres 2017) y proclamarse campeón de Europa (en Ámsterdam 2016), y en 2018 se quedó a solo dos centésimas de bajar de 3:30. En Huelva liderará un 1500 estelar con figuras europeas y españolas que se darán a conocer los próximos días. Lo mismo ocurre con el 1500 femenino, en el que la estrella será Noélie Yarigo, la veterana mediofondista de Benin que acaba de colgarse el bronce mundial indoor en 800 metros con 38 años. Su marca personal en el 'milqui', 4:20.09, engaña, pues no compite en esta distancia desde hace cinco temporadas y en las dos últimas ha bajado de 2:00 en 800 en nueve ocasiones. Como Nordas, ya ganó en el World Indoor Tour Gold Madrid, en su caso en 2023. El concurso de disco contará con la presencia del vigente subcampeón olímpico, el sueco Simon Pettersson, que en 2022 mandó el artefacto a nada menos que 70.42 metros. El récord del Meeting de Huelva, los 65.99 m de Mario Pestano en 2006, corre serio peligro de ser triturado el 30 de abril. El segundo medallista olímpico que competirá en el Estadio Iberoamericano Emilio Martín es el alemán Raphael Holzdeppe, bronce en pértiga en 2012. Además de aquella medalla en Londres, Holzdeppe fue campeón del mundo en Moscú 2013 y subcampeón en Pekín 2015, y aspira a disputar sus cuartos Juegos Olímpicos con 34 años. Además, otros cuatro medallistas mundiales serán de la partida en el Meeting Iberoamericano el 30 de abril: la bronce mundial en longitud Letícia Oro Melo, brasileña; el sueco Carl Bengtström, bronce mundial indoor de 400 metros, que en Huelva correrá las vallas; y la pareja de triplistas formada por el brasileño Almir Dos Santos y el francés Benjamin Compaoré, plata y bronce mundial indoor respectivamente. No te pierdas en directo el Meeting Iberoamericano de Huelva el 30 de abril. Entrada gratuita hasta completar aforo.