Chema Tejado, tajante sobre la relación actual de su familia con María del Monte

Mientras su hermano Antonio Tejado sigue privado de libertad en la prisión de Sevilla 1, Chema Tejado intenta por todos los medios que el ex colaborador de televisión pueda salir a la calle lo antes posible sin tener que esperar a la celebración del juicio definitivo por ser el presunto 'cabecilla' del robo en el domicilio de su tía, María del Monte. En esta ocasión Chema Tejado se mostraba más sincero que nunca sobre cómo se encuentra su hermano tras una visita al abogado que está llevando el caso. "Estamos luchando y seguimos confiando, lo mismo que hemos dicho desde el minuto uno, no tenemos nada nuevo" reconocía ante los micrófonos de Europa Press. Además, añadía que la situación que está viviendo su hermano Antonio no es nada fácil defendiendo por encima de todo su inocencia: "Antonio está fatal como cualquier persona que está convencido de su inocencia en esta situación. Está en mano de los profesionales, ahí no vamos a entrar, eso todo se verá cuando se tengan que ver". Dejando claro que para él lo más importante es la familia, Chema aseguraba que las informaciones que apuntan a que podría acudir a un plató de televisión son falsas: "Especulaciones, yo no he hablado con nadie de nada de eso, ni mucho menos". Ante los constantes rumores sobre un posible distanciamiento entre María del Monte y la familia Tejado tras lo sucedido, Chema insistía: "Somos una familia unida. Y eso es lo que vamos a seguir trabajando, luchando. Yo te hablo en mi nombre, siempre lo voy a hacer. Ya está".