Caitlin Clark: "Me encanta el baloncesto desde que era una niña y eso no va a cambiar"

Nueva York, 15 abr (EFE).- Caitlin Clark, número uno del draft de la WNBA con las Indiana Fever y que está llamada a marcar un antes y un después en el baloncesto femenino en Estados Unidos, aseguró este lunes que su aterrizaje en la mejor liga del planeta no va a transformar su manera de ver el deporte.

"Me encanta jugar al baloncesto desde que era una niña y eso no va a cambiar", aseguró nada más ser elegida como número uno del draft celebrado en la Brooklyn Academy of Music de Nueva York.

"Lo más importante es ser yo misma y pasármelo bien. Si hago eso, el resto irá todo sobre ruedas", agregó.

Máxima anotadora de la historia del baloncesto femenino (masculino o femenino), Clark desembarca en la WNBA tras una legendaria carrera en la NCAA con Iowa a la que solo le faltó la guinda de conquistar un título tras dos finales consecutivas perdidas.

No había ninguna duda de que la originaria de Des Moines sería escogida por las Fever en la primera posición, aunque esta noche el prodigio de Iowa aseguró con una sonrisa que se había puesto "un poco nerviosa" justo antes de escuchar su nombre.

"Más que nada estoy agradecida y afortunada de tener aquí a mi familia, mis amigas y mi entrenadora (del equipo de Iowa). Estoy intentando disfrutar el momento. Soñaba con esto desde que estaba en segundo grado y ha tomado mucho trabajo duro, muchos altos y bajos. Estoy intentando asimilarlo", explicó.

"Creo que lo más importante es que siempre he creído en mí misma. Fui a Iowa con la meta de llegar a la 'Final Four' y fuimos dos veces a dos campeonatos nacionales. Mis padres siempre me dieron mucha confianza desde que era una niña y creo que eso es algo que las niñas pueden aprender (...). Le dije a mi madre antes: 'Me lo he ganado y por eso estoy tan orgullosa de esto'", desarrolló.

Además, Clark se mostró "emocionada" de ir a un equipo como las Fever, donde compartirá vestuario con la número del draft de 2023: Aliyah Boston. EFE

dvp/cav