Bank of America ganó un 19,8% menos hasta marzo

Bank of America registró un beneficio neto atribuido de 6.142 millones de dólares (5.770 millones de euros) en los tres primeros meses de 2024, lo que supone un retroceso del 19,8% respecto del resultado contabilizado un año antes por la entidad. El banco ha precisado que sus cuentas incluyen gastos no relacionados con intereses de unos 1.000 millones de dólares (939 millones de euros), incluyendo un impacto adverso de 700 millones de dólares (658 millones de euros) en relación con la evaluación especial de la Corporación Federal de Garantía de Depósito (FDIC) para los depósitos no asegurados de ciertos bancos en quiebra. La cifra de negocio neta de Bank of America entre enero y marzo alcanzó los 25.818 millones de dólares (24.257 millones de euros), un 1,7% por debajo de los ingresos del banco en el primer trimestre del año pasado, incluyendo una bajada del 2,9% de los ingresos por intereses netos, hasta 14.032 millones de dólares (13.183 millones de euros). En el primer trimestre del año, Bank of America se vio forzada a provisionar 1.319 millones de dólares (1.239 millones de euros) para afrontar el aumento del riesgo de crédito, una cifra un 41,6% superior a los 931 millones de dólares (875 millones de euros) del mismo periodo de 2023. De su lado, la cifra de depósitos contabilizada en promedio durante el primer trimestre se situó en 1,907 billones de dólares (1,79 billones de euros), lo que supone un avance del 0,7% en un año, mientras que los préstamos aumentaron un 7%, hasta 2,86 billones de dólares (2,69 billones de euros). Por otro lado, la entidad informó de que su nivel de capital básico CET1 al final del primer trimestre era del 11,8%, en línea con el dato del cuarto trimestre de 2023 y cuatro décimas por encima del nivel del mismo periodo del año pasado. "Reportamos un trimestre sólido", resumió Brian Moynihan, consejero delegado de Bank of America, mientras que el director financiero de la entidad, Alastair Borthwick, destacó el crecimiento orgánico a medida que la entidad aumentó los préstamos y depósitos, recordando que el banco retornó a los accionistas 4.400 millones de dólares (4.134 millones de euros) a través de dividendos y recompras de acciones durante el trimestre.