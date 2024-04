Autoridades de Tigray acusan a "enemigos" del acuerdo de paz de los combates en una zona en disputa con Amhara

Las autoridades interinas instauradas en la región etíope de Tigray (norte) tras el acuerdo de paz de 2022 han acusado a "enemigos" sin especificar de estar detrás de los recientes combates en una zona en disputa con la región de Amhara, después de varios días de combate que han tenido su epicentro en la localidad de Raya Alamata. La localidad estaba bajo control de Tigray antes del estallido en noviembre de 2020 del conflicto entre el Ejército y el Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF), cuando pasó a quedar bajo administración de Amhara, cuyas fuerzas especiales apoyaron a las Fuerzas Armadas etíopes en los citados combates. Las autoridades de Amhara han acusado a milicianos vinculados con el TPLF de lanzar una ofensiva en la zona, si bien el jefe de las autoridades interinas de Tigray, Getachew Reda --quien es además un alto cargo del grupo tigrayano--, ha apuntado a "enemigos retrógrados" del acuerdo de paz de estar detrás de estos incidentes. "Los acontecimientos en el sur de Tigray y otros territorios ocupados de Tigray no son un conflicto entre el Gobierno federal y la administración interina o el TPLF. Tampoco es un conflicto entre las administraciones de Tigray y Amhara. Es el trabajo de enemigos retrógrados del acuerdo de Pretoria que buscan aprovecharse de diferencias reales o percibidas para hacer descarrilar las interacciones cordiales entre las partes", ha argumentado. Así, Getachew ha incidido en que "ambas partes" mantienen contactos en la capital, Addis Abeba, para "abordar los desafíos y avanzar sobre los puntos en común". "No es totalmente imposible creer que esto derivará en resultados positivos", ha argumentado en su cuenta en la red social X. Por el momento no está claro si los combates se han saldado con víctimas, mientras que las autoridades centrales han afirmado que las Fuerzas Armadas controlarán las zonas en disputa hasta que haya un acuerdo definitivo entre las partes, ante el temor de que se expanda el conflicto de los últimos meses en Amhara. El Gobierno de Etiopía declaró en agosto de 2023 el estado de emergencia en Amhara tras meses de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y las milicias Fano, que colaboraron con las tropas de Amhara durante la guerra entre 2020 y 2022 contra el TPLF. Las tensiones estallaron por la decisión de las autoridades de disolver las fuerzas especiales regionales --incluidas las de Amhara, especialmente poderosas-- en el marco del proceso de paz con el TPLF. Diversos integrantes de estas fuerzas especiales se sumaron a las milicias Fano y atacar al Ejército y a políticos por esta medida.