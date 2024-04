Ana Alós (PP) avisa a Sánchez de que la violencia de género "no se puede abordar con propaganda ni pancartas"

La vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del Partido Popular, Ana Alós, ha reclamado al Gobierno "seriedad y rigor" en la lucha contra la violencia de género, que no se puede abordar con "propaganda ni pancartas". Alós ha instado al jefe del Ejecutivo, quien este martes preside el pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, a que no se "escude" en este órgano y que aplique el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, tal y como se consensuó. Para el PP, dicho acuerdo --con el que partido continúa "firmemente comprometido"-- es la "herramienta adecuada para resolver esta cuestión". En este sentido, la vicesecretaria del PP ha emplazado a la ministra Ana Redondo a que aplique las 290 medidas contempladas en el texto, que recogían cuáles eran los problemas y soluciones para abordar esta "lacra", y contaba con una dotación de 1.000 millones de euros. El Ejecutivo, en opinión de Alós, "no ha hecho los deberes", ya que tan solo se ha puesto en marcha un 60% de las propuestas. Junto a ello, ha pedido a la titular de Igualdad que dé cuenta en la Comisión de Seguimiento del Congreso, como le ha solicitado el PP, "que haga autocrítica, algo que ha eludido hasta la fecha, e identifique qué medidas no están funcionando y se deben corregir".