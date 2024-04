Xavi Hernández: "El PSG nos hará sufrir y habrá momentos difíciles, tenemos que ser un equipo"

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este lunes que en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el PSG habrá "momentos difíciles" donde los de Luis Enrique les "hará sufrir", por lo que, "jugadores y afición", deben ser "un equipo", al mismo tiempo que reconoció que avanzar a semifinales sería "un gran éxito", por el que nota "ilusión y emoción". "El ambiente en Montjuïc tiene que ser como el del Camp Nou, una caldera, necesitamos a la afición. Habrá momentos difíciles, habrá momentos donde el PSG nos hará sufrir como en la ida. Tenemos que ser un equipo: afición y futbolistas, todos tenemos que sumar para intentar pasar, es un partido muy importante para el club", explicó el entrenador en la rueda de prensa previa a la vuelta de cuartos que enfrentará este martes (21.00) a azulgranas y parisinos. En cuanto a la importancia de regresar a las semifinales de la Liga de Campeones cinco temporadas después, Xavi comentó que sería "un gran éxito" y que "hay ilusión y emoción". "Volver a ver a los 'culers' emocionados e ilusionados ya es un éxito. Pero el objetivo es pasar a semifinales", añadió. "Visualizo un partido muy parecido al de la ida, con un PSG que no especulará e irá a apretar. Tenemos que mostrar mucha personalidad para pasar a semifinales. Jugamos frente a uno de los mejores equipos del mundo y uno de los mejores entrenadores del mundo, pero nosotros somos un equipo que no especula ni mucho menos. Lo que queremos es quitarle el balón al PSG, atacar y ganar el partido", dijo el de Terrassa sobre el tipo de partido que espera. El técnico catalán confesó que está "muy contento y muy orgulloso" de estar en cuartos y de tener "esta oportunidad" de estar entre los cuatro mejores equipos del continente. "Estoy excitado por el partido, y pienso que el barcelonismo también. Lo notas por las calles, ven que hay una oportunidad muy grande. Y estoy con Ancelotti, las victorias dan alivio y las derrotas no te dejan prácticamente respirar como entrenador", señaló. "CONTROLAR EL TEMPERAMENTO Y LAS EMOCIONES SERÁ CLAVE" Para Xavi es "muy importante" el factor emocional, un apartado clave en la mejoría del equipo, que ahora piensa "en el grupo antes" que en las individualidades. "En las eliminatorias, controlar las emociones, el temperamento es clave. Tenemos que controlar mucho la pelota y ser protagonistas y mostrar la mejor cara y la mejor personalidad del equipo", añadió. El técnico azulgrana también catalogó a Luis Enrique Martínez como uno de los tres entrenadores que más le han "marcado" en su carrera. "Cuando pienso en lo que tengo que hacer aquí, me acuerdo mucho tanto de Luis Enrique, como de Pep, como de Aragonés, por lo tanto me han marcado. Esa es mi realidad", expuso. "Se ha hecho un buen trabajo en Barcelona en los últimos años, y la escuela del Barcelona genera muchos entrenadores. De nuestra etapa con Pep, con Van Gaal, con Luis Enrique o con Rijkaard, salen nuevos entrenadores. Esta es la filosofía de 'Can Barça', que nutre mucho a sus futbolistas y les hace entender el porqué de las cosas. Es un mérito del Barcelona y de la escuela del 'ADN Barça'", dijo. A nivel individual quiso destacar la figura de Pedri, al que ve "preparado" para jugar los 90 minutos ante los franceses, y la de Gündogan. "Son jugadores muy similares que nos dan la pausa y el tiempo. Si tanto Gündogan como Pedri tienen espacio y tiempo, creo que tenemos mucho que ganar", explicó. Otros dos jugadores de la plantilla sobre los que habló el preparador catalán son Cubarsí y Yamal. "Son dos personas que son habladoras, de preguntar y de mejorar. Siempre quieren ser mejores y eso los hace grandes. No les voy a explicar demasiado, es una gran noche europea y una oportunidad muy grande para ellos a nivel individual", afirmó. "Tiene muchas condiciones, va al espacio, presiona bien, tiene chute fuera del área, tiene última pase. Es un jugador con mucho talento, un jugador que puede ser diferencial en muchos partidos, y lo fue a la ida, así como también puede serlo mañana", dijo el Xavi acerca del rendimiento de Raphinha en los últimos partidos. El que regresa a Barcelona, ahora como rival, es Démbéle. "Lo saludé antes del partido. En cuanto a la gente, que demuestre lo que le parezca, por eso es el público. Su marcha fue una decisión personal, pero no le guardo rencor, le tengo mucha estima", señaló sobre el exjugador azulgrana. El entrenador del Barça recibió la visita del presidente 'culer', Joan Laporta, durante el entrenamiento de este lunes, para "estar con el equipo, y darle su apoyo y confianza". "Viene cada dos por tres, no es tampoco una novedad, pero estoy contento de verlo emocionado. "Hemos recuperado esta ilusión que tanto ha faltado durante la temporada", apuntó. Por último, Xavi volvió a referirse a como cambió la dinámica del equipo desde que comunicó su decisión de irse a final de temporada. "Nos ha liberado, tanto a mí como a los futbolistas, incluso a la prensa. Nos hemos desajustado un poco, en este sentido, pero todos han tenido más sentimiento de pertenencia, hacia el club y hacia el equipo", concluyó.