Viñales da un recital en Austin y Marc Márquez se cae siendo primero

El piloto español Maverick Viñales (Aprilia) conquistó este domingo el Gran Premio de Las Américas, tercera prueba del Mundial, con una gran remontada después de verse relegado en la primera curva, por delante del también español Pedro Acosta (Gas Gas). Viñales había hecho la pole y ganó el sábado el sprint, pero este domingo dio un golpe en la mesa aún mayor, después de verse noveno tras el tráfico de la curva uno. El de Figueres fue remontando, aprovechando también la bonita lucha que hubo en todo momento por la carrera, hasta que se hizo con la victoria. El catalán, que no ganaba desde 2021 en Catar, se convirtió en el primer piloto de la era MotoGP en ganar con tres marcas distintas en la categoría reina. Por otro lado, hasta que llegó Viñales barriendo con todo, las primeras posiciones bailaron durante muchas vueltas, con el infortunio para un Marc Márquez que se fue al suelo. El de Cervera perdió el control de su moto en la curva 11, justo cuando había tomando el mando de la carrera mediado el Gran Premio. Sin duda, el ex de Repsol Honda recordó viejos tiempos en el circuito texano, ahora con una Ducati que parece tener cada vez más cerca de volver a ganar. Sin Márquez, también se cayó su hermano Álex aunque lejos de la zona alta, el domingo señaló a Acosta. El 'rookie' había protagonizado la mejor salida, pero Jorge Martín (Ducati) no tardó en asomar, después de un toque con Márquez que bien pudo terminar la carrera de ambos. El líder del Mundial tomó la delantera y pareció meter buen colchón con esa batalla entre Acosta, Márquez, Enea Bastianini (Ducati) y Francesco Bagnaia (Ducati), pero el trazado de Asutin no permitía ni un despiste. Por detrás, la remontada de Viñales ya era una realidad aprovechando los adelantamientos de esos cuatro pilotos y, entonces, Martín perdió su colchón de más de un segundo, Márquez se fue al suelo y el madrileño empezó a sufrir con los neumáticos. El de Ducati, después de irse al suelo en la Q2, tuvo que dosificar, y se vio superado por Bastianini, tercero. En la lucha por la carrera, Viñales no tuvo rival con Acosta, a pesar de que el murciano hizo historia siendo el piloto más joven en lograr dos podios seguidos en MotoGP. Un carrerón para dejar claro que el Mundial va a ser largo y que Ducati, con Martín cediendo renta en la general y el vigente campeón Francesco Bagnaia quinto en Austin, ya no tiene la exclusiva de las victorias.