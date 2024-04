VÍDEO: Irán pide a la UE "pensar" si apoya Derecho Internacional o "una situación caótica" antes de poner sanciones

El embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha reclamado este lunes a la Unión Europea (UE) que "piense" si da su apoyo al Derecho Internacional o a "una situación caótica" antes de aplicar posibles sanciones a Teherán por sus ataques contra Israel, que ha circunscrito en una legítima respuesta al reciente bombardeo contra el Consulado iraní en la capital de Siria, Damasco. Zabib ha señalado en una rueda de prensa en la Embajada de Irán en Madrid que la imposición de sanciones "no sería una respuesta extraña", si bien ha incidido que "la gente debe pensar antes qué línea va a apoyar: el Derecho Internacional y el orden basado en normas o una situación caótica". "Hay dos partes en la ecuación. Un ataque armado contra una instalación diplomática y una respuesta al mismo", ha manifestado, antes de resaltar que "muchos" países europeos "evitaron incluso condenar verbalmente el primero". "Ahora podrían querer imponer sanciones", ha reconocido. "Hemos estado viviendo bajo sanciones desde hace 45 años", ha recordado Zabib, quien ha recalcado que esto no ha provocado "problemas" y ha incidido en que Irán "espera que los países que apoyan el Derecho Internacional (...) reaccionen de forma pública y apropiada a cualquier agresión contra los principios de la legislación internacional, incluida la inviolabilidad de las instalaciones diplomáticas". Así, el embajador iraní ha descrito a Israel como "una entidad canalla" y ha reiterado que "iría en beneficio de todos apoyar y mantener unas relaciones internacionales basadas en las normas" y ha defendido que Teherán ha actuado para "mantener y fortalecer la paz y la estabilidad en la región ante un error de cálculo del régimen sionista y aquellos que lo apoyan". "Con esta respuesta, queremos restablecer el equilibrio de seguridad", ha argumentado Zabib, quien ha sostenido que, sin un ataque de este tipo en respuesta al bombardeo del Consulado en Damasco, "nadie podría garantizar que no habría más ataques contra instalaciones diplomáticas". "No sólo iraníes, sino también de otros países", ha recalcado. De esta forma, ha hecho hincapié en que las autoridades iraníes habían estado manteniendo hasta ahora una "contención estratégica" ante las acciones de Israel, si bien ha incidido en que "con la última agresión del régimen sionista" Teherán pasa a "una estrategia diferente: la disuasión activa". "Disuadiremos cualquier agresión. Este es el nuevo contexto en el que nos movemos", ha argüido el embajador, que ha señalado que el Gobierno iraní "no ignorará ninguna agresión más contra sus intereses nacionales" y ha reiterado las advertencias desde Teherán sobre una respuesta "más dura" en caso de que Israel ataque territorio iraní. Zabib ha sostenido además que el último repunte de las tensiones "debe ser entendido en el contexto de una ocupación inventada hace 75 años", en referencia a la creación del Estado de Israel, y ha señalado que durante las últimas décadas ha habido "crisis, guerras e inestabilidad en la región a causa de esta ocupación". Por ello, ha subrayado que el bombardeo contra el Consulado en Damasco, que se saldó con la muerte de siete miembros de la Guardia Revolucionaria iraní y seis ciudadanos sirios, fue "una violación grave y flagrante del Derecho Internacional", incluidas las Convenciones de Ginebra. RESPUESTA ANTE LA INACCIÓN INTERNACIONAL Zabib ha relatado además que el ataque por parte de Irán contra Israel llegó dos semanas después y ante la inacción de la comunidad internacional y ha recordado que Estados Unidos, Reino Unido y Francia bloquearon la aprobación de un texto de condena al bombardeo contra el Consulado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "Para abordar este asunto de forma apropiada y para llevar a los responsables ante la justicia no hacía falta que actuáramos, pero desafortunadamente, el Consejo fracasó a la hora de abordar la situación de forma apropiada, por lo que tuvimos que llevar a cabo esta operación, en línea con el Derecho Internacional", ha explicado. "Dimos suficiente tiempo a la comunidad internacional para reaccionar. Nuestra respuesta nunca fue un ataque por sorpresa. Como he mencionado, tuvieron doce días para abordarlo en el seno de la comunidad internacional o para prepararse para una respuesta de este tipo", ha dicho, antes de insistir en que Teherán dio información sobre la respuesta "tres días antes" de llevar a cabo sus ataques. Por ello, ha solicitado a "todo el mundo" que "recomiende" a las autoridades israelíes que "detengan el juego". "Conocemos el comportamiento de este régimen. Es bastante famoso y conocido por nosotros. Podría hacer algo bárbaro, así que estamos preparados al cien por cien", ha sostenido. "Hemos intentado ejercer una máxima contención durante los últimos seis meses de genocidio en Gaza. El resto depende de las otras partes, principalmente el régimen sionista y quizá sus principales apoyos. Dos veces han intentado una escalada, incluida un ataque armado contra nuestras instalaciones diplomáticas, y nuestra respuesta demuestra que no las ignoraremos", ha alertado. En esta línea Zabib ha denunciado "el enorme nivel de pérdidas humanas durante los seis meses de genocidio en Gaza" --en referencia a la ofensiva israelí desatada tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)-- y ha destacado por otra parte "la postura de España en apoyo al oprimido pueblo palestino". ASPECTOS OPERATIVOS Y ESTRATÉGICOS En este sentido, ha manifestado que sus ataques fueron "limitados, bien calculados y muy bien calibrados" y ha añadido que el "objetivo principal" fueron "dos bases militares e instalaciones de Inteligencia" que estuvieron "implicadas" en el bombardeo contra el Consulado en la capital siria. "Es por eso que no han oído hablar de víctimas civiles", ha defendido Zabib, quien se ha hecho eco de las declaraciones desde Teherán para afirmar que "la operación ha terminado" y que "no hay necesidad de más acciones punitivas contra el agresor". "Sin embargo, el resto depende del agresor. Si reacciona y hace algo contra nuestros intereses, nuestra segunda respuesta sería mucho más dura", ha alertado el embajador, que ha insistido además en que los ataques de Teherán fueron "altamente exitosos". "No hay que prestar atención a la propaganda", ha señalado. En este sentido, Zabib ha manifestado que el análisis de los ataques "puede ser dividida en dos partes", la "operativa" y la "estratégica". "Hablan (las autoridades israelíes) de una tasa de interceptación del 99 por ciento o algo así", ha recordado, antes de explicar que "parte de la operación estaba diseñada para saturar el sistema de interceptaciones". "La mayoría de los cohetes y misiles lanzados contenían una carga explosiva para engañar al sistema de interceptación", ha dicho el embajador, quien ha ensalzado que "tras cinco capas de interceptores en la región y tres dentro de la Palestina ocupada, los misiles alcanzaron exitosamente los dos objetivos mencionados". "Así es como vemos la situación", ha zanjado.