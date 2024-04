VÍDEO: El Rey condena el ataque de Irán contra Israel, reflejo del "estado de incertidumbre que cada día nos asalta"

El Rey Felipe VI ha mostrado este lunes su condena por el ataque perpetrado durante el fin de semana por Irán con cientos de drones y misiles contra Israel, que ha enmarcado en el "estado de incertidumbre" actual a nivel internacional. Su condena se ha producido durante la inauguración del foro económico Wake Up Spain, que organiza el diario 'El Español', y que buscará analizar "cómo adaptar nuestra economía a un escenario de incertidumbre que podríamos denominar perfectamente multinivel o, como dicen en el ámbito de la defensa, multidominio, ya que afecta a tantos ámbitos distintos". Don Felipe ha subrayado que el ataque del fin de semana, por el que ha expresado su "consiguiente inquietud y condena", "refleja bien el estado de incertidumbre que cada día nos asalta". El Rey ha subrayado que la incertidumbre no solo se da en el terreno económico, sino también en el geopolítico y ha defendido que "es cuestión de cómo buscar alianzas" y de "no ir cada uno por su lado", sino de "afrontar los retos y las dificultades o las oportunidades" de forma conjunta. Así las cosas, ha celebrado que el foro busque "relanzar la colaboración público-privada entre administraciones y empresas, entre el mundo académico, el empresarial y el político". "Este tipo de colaboración, que pone en común recursos, conocimientos y experiencias, resulta cada vez más necesario en escenarios que cambian constantemente", ha defendido, "tanto para objetivos o retos económicos internos como para los externos, ya sea para competir mejor por el mundo, como para adaptarnos a los retos o riesgos globales". IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/sociedad/861645/1/rey-condena-ataque-iran-contra-israel TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06