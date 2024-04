UNICEF dice que millones de niños "están en el filo de la navaja" tras un año de "guerra espantosa" en Sudán

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este lunes de que millones de niños "siguen estando en el filo de la navaja" tras un año de "guerra espantosa" entre el Ejército de Sudán y las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), que ha dejado a cerca de 8,9 millones de niños en situación de inseguridad alimentaria agua, incluidos 4,9 millones en niveles de emergencia. "Después de 365 días de conflicto, los niños y las niñas de Sudán siguen estando en el filo de la navaja de una guerra espantosa. Sin una acción concertada urgente y recursos adicionales, el país se arriesga a una catástrofe generacional que tendrá graves consecuencias para el país, la región y más allá", ha dicho el director ejecutivo adjunto de UNICEF, Ted Chaiban. "Si no se toman medidas inmediatas para detener la violencia, facilitar el acceso humanitario y proporcionar ayuda vital a quienes la necesitan, es probable que una catástrofe aún peor afecte a los niños durante muchos años", ha advertido. En estos momentos se calcula que casi cuatro millones de niños menores de cinco años sufrirán desnutrición aguda este año, de los cuales 730.000 padecerán desnutrición aguda grave, potencialmente mortal. A ello se suma que Sudán sufre una de las peores crisis educativas del mundo, con más del 90 por ciento de los 19 millones de niños en edad escolar del país sin acceso a la educación formal, y que durante los últimos meses ha aumentado el riesgo de una hambruna en el país africano, sin que por ahora haya visos de que las partes en conflicto estén cerca de alcanzar un acuerdo de paz. "Esta guerra brutal y la posible hambruna están creando un entorno preocupante para una pérdida catastrófica de vidas infantiles", ha manifestado Chaiban, quien ha incidido en que "casi la mitad de los niños que sufren desnutrición aguda grave se encuentran en zonas de difícil acceso, donde hay combates constantes, lo que hace que sus condiciones sean aún más terribles". "Todo esto es evitable, y podemos salvar vidas si todas las partes en conflicto nos permiten acceder a las comunidades que lo necesitan y cumplir nuestro mandato humanitario, sin politizar la ayuda", ha recalcado, ante las numerosas restricciones a los trabajos de agencias humanitarias y organizaciones no gubernamentales a causa de los combates y las trabas impuestas por las partes en conflicto. En este sentido, UNICEF ha explicado que la cobertura de vacunación ha disminuido "considerablemente" debido a los combates y que cientos de miles de niños carecen de acceso a agua potable, lo que ha derivado en continuos brotes de enfermedades como el cólera, el sarampión, la malaria y el dengue, que amenazan la vida de cientos de miles de niños. ACCESO "SOSTENIBLE" A POBLACIONES VULNERABLES Por ello, el organismo ha pedido un acceso "previsible y sostenible" a las poblaciones vulnerables para prevenir el hambre y la hambruna catastróficas y ha reiterado que los sistemas básicos y los servicios sociales en Sudán "están al borde del colapso", con los trabajadores de primera línea sin cobrar desde hace un año, los suministros vitales agotados y las infraestructuras, incluidos hospitales y escuelas, todavía bajo ataque. UNICEF ha incidido además en que desde el estallido de la guerra se han multiplicado por cinco los informes sobre violaciones graves de los derechos de los niños respecto al año anterior, especialmente el reclutamiento y la utilización de niños por parte de fuerzas y grupos armados, el asesinato, la mutilación y la violencia sexual contra los menores. Así, en 2023 se registró el mayor número de violaciones graves de los derechos del niño verificadas en Sudán en más de una década, si bien la organización ha insistido en que es probable que las cifras reales sean muy superiores a las notificadas, dadas las dificultades para verificar las violaciones debido a problemas de acceso. Además, más de cuatro millones de niños se han visto obligados a huir de sus hogares desde abril de 2023, incluido casi un millón que ha ido a países vecinos. "La magnitud de las necesidades es tan asombrosa que resulta difícil ponerla en perspectiva, pero no olvidemos que no son sólo cifras", ha señalado Chaiban. "Estas cifras representan a millones de niños con nombres, historias, esperanzas y sueños", ha agregado. "Sin embargo, sin un aumento significativo de los servicios vitales, la reapertura de las escuelas y, sobre todo, el fin de la guerra, estas esperanzas y sueños se perderán para una generación y para el futuro de Sudán", ha advertido. UNICEF ha pedido 240 millones de dólares (unos 225,5 millones de euros) para los próximos seis meses con el fin de prevenir la hambruna en las 93 localidades más vulnerables de Sudán, donde viven 3,5 millones de niños menores de cinco años.