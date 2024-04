Tesla anuncia un recorte de más del 10% de su fuerza laboral global

(Bloomberg) -- Tesla Inc recortará su plantilla mundial en más del 10%, escribió Elon Musk en un correo electrónico al personal, mientras el fabricante de automóviles lidia con una desaceleración en la demanda de vehículos eléctricos.

En el memorando al que tuvo acceso Bloomberg News, el director ejecutivo citó la duplicación de funciones y la necesidad de reducir costos como razones para los recortes, los que, si se aplicaran a toda la empresa, ascenderían a más de 14.000 empleados.

Tesla informó entregas de vehículos a principios de este mes que no cumplieron con las expectativas por un amplio margen y registró su primera caída trimestral en cuatro años. Varios analistas se están preparando para que las ventas del fabricante de vehículos eléctricos potencialmente disminuyan en términos anuales, citando la lenta producción de su modelo más nuevo —el Cybertruck– y una pausa en los nuevos productos hasta que la compañía comience a producir un vehículo de próxima generación a fines del próximo año.

“Mientras preparamos a la empresa para nuestra próxima fase de crecimiento, es extremadamente importante analizar todos los aspectos de la empresa para reducir costos y aumentar la productividad”, escribió Musk en el correo electrónico. “Como parte de este esfuerzo, realizamos una revisión exhaustiva de la organización y tomamos la difícil decisión de reducir nuestra plantilla en más de un 10% a nivel mundial. No hay nada que odie más, pero hay que hacerlo”.

Tesla terminó el año pasado con 140.473 empleados, casi el doble del total de tres años antes. Ha estado aumentando la producción en dos plantas, una en Austin y la otra en las afueras de Berlín, que comenzaron a producir vehículos utilitarios deportivos Model Y a principios de 2022. La compañía comenzó a recortar precios en toda su línea a medida que esas instalaciones alcanzaron mayores volúmenes.

“A lo largo de los años, hemos crecido rápidamente con múltiples fábricas en todo el mundo”, escribió Musk en el correo, el que fue informado previamente el lunes por el blog Electrek. “Con este rápido crecimiento ha habido una duplicación de roles y funciones laborales en ciertas áreas”.

En su reducción de plantilla importante previa, a mediados de 2022, Tesla eliminó alrededor del 10% de los trabajadores asalariados.

Las acciones de Tesla han caído un 31% este año, ubicándose entre las de peor desempeño en el índice S&P 500.

