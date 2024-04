Simeone: "Va a ser una noche de Champions de las buenas"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que este martes, cuando el conjunto rojiblanco se enfrentará al Borussia Dortmund en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en el Signal Iduna Park, será "una noche de Champions de las buenas", y cree que "el que interprete mejor el todo, estará en la siguiente fase". "El club está trabajando muy bien. Hemos crecido todos a partir de los resultados importantes que hemos tenido en LaLiga. Eso nos permitió crecer enormemente dentro del mundo futbolístico. A jugar mañana, no a pensar tanto. Siento bien a los futbolistas, van a hacer un buen partido. Mañana va a ser una noche de Champions de las buenas", declaró en rueda de prensa. El técnico argentino explicó cómo vive la previa de este duelo decisivo. "Con ilusión, con entusiasmo, con la adrenalina, con la ansiedad, con los nervios, con los miedo, con las responsabilidades... Quiero transmitir al equipo lo que siento, que el equipo está bien", dijo. "Mañana lo importante es el todo; el que interprete mejor el todo, estará en la siguiente fase", afirmó. También aseguró que no le hace falta motivar a sus jugadores para la cita. "Cualquier futbolista que está a las puertas de estar entre los cuatro mejores de Europa... no hay nada que decir. Hay que fortalecer la parte mental y jugar como venimos haciéndolo", indicó. Además, resaltó que se enfrentarán "a un equipo que es muy fuerte en su casa" y que "seguramente empezará con un ritmo alto". "Tenemos que mantener el ritmo de los últimos partidos; el equipo está respondiendo bien, con confianza y está bien. Vamos a hacer un buen partido mañana", manifestó. "Nos vamos a encontrar un equipo que va a salir fuerte. Tiene mucha gente hábil en las bandas, con gente por el medio que llega muy bien de segunda línea; trabajan muy bien la pelota parada", añadió. "Todos los de arriba son muy buenos. El joven con el número 47 también; entró el otro día y la rompió. No me imagino otro estilo de fútbol. El año pasado hicieron una gran temporada, llegaron con posibilidades de ganar la liga. Son muy fuertes", prosiguió. Por otra parte, el 'Cholo' espera que puedan corregir la falta de intensidad defensiva, que les ha llevado a encajar en los diez últimos partidos. "Es una parcela que intentamos día a día mejorar día a día. Ojalá que en este final de temporada podamos crecer en este aspecto", expuso. Por último, Simeone habló del estado de Mario Hermoso y de sus posibilidades de entrar en el once. "Mario volvió bien el otro día, jugó los 90 minutos y se sintió bien, lo sentí seguro. Es un futbolista muy importante para nosotros, especial, tiene cosas diferentes. Entiende el juego de la mejor manera, puede jugar en cualquier parte de la defensa. Tenemos a Riquelme con su descaro, con su velocidad y su juventud. Mañana decidiremos quién juega", finalizó.