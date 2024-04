Previa del Borussia Dortmund - Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid intentará hacer valer este martes su pequeña ventaja de la ida (2-1) ante el Borussia Dortmund alemán para sellar su vuelta a las semifinales de la Liga de Campeones 2023-2024, aunque tendrá que olvidar su vértigo de este año a domicilio para sobrevivir al ambiente que le espera en el Signal Iduna Park. El conjunto rojiblanco tiene cerca volver a pisar la penúltima ronda de la máxima competición continental, algo que no hace desde hace siete años, cuando el Real Madrid le apeó de su cuarta final de Copa de Europa. Ahora, llega por delante en esta eliminatoria ante un campeón de Europa al que tuvo contra las cuerdas hace una semana en el Cívitas Metropolitano, pero al que no terminó de ajusticiar para llegar con algo más de tranquilidad. El conocido e impresionante 'muro amarillo' del feudo 'borusser' pondrá a prueba a un Atlético que necesitará una noche sólida y sin concesiones en la faceta en la que más está flojeando en esta temporada como es la de visitante. El escenario y lo que hay en juego no permite despistes ni flojos rendimientos ante un Borussia que saldrá presumiblemente con mucha intensidad, en busca de meter 'miedo' y de igualar la eliminatoria lo antes posible. El equipo rojiblanco espera haber aprendido las lecciones que le están dejando esta campaña sus desplazamientos, todo un quebradero de cabeza y que le ha costado más de un disgusto, aunque lo más positivo es que fue capaz de ganar en la última, a Villarreal. Esa sufrida victoria, con gol postrero de Saúl Níguez, el triunfo en la ida de Champions y la remontada de este sábado ante el Girona para afianzarse en la cuarta plaza de LaLiga EA Sports y acercarse a la tercera de los de Michel le hacen llegar animado a este importante duelo. Simeone no olvidó la importancia de este partido liguero y no realizó demasiadas rotaciones pensando en la visita al Signal Iduna Park, donde la última vez que estuvo salió sonoramente goleado (4-0), entonces en la fase de grupos de la campaña 2018-2019. Jugadores como Antoine Griezmann, que anotó un doblete y parece que se reencuentra con su mejor y más necesaria versión en el momento clave, Koke Resurrección, Rodrigo de Paul y Nahuel Molina fueron titulares, con el capitán y el lateral jugando todo el choque, mientras que Álvaro Morata tuvo que salir justo antes del descanso por la lesión de un Saúl recuperado para Dortmund. Estos cinco futbolistas volverán a ser de la partida de inicio salvo sorpresa en el once que disponga el 'Cholo' que sí dio descanso a los tres centrales que necesitarán rayar a la perfección para intentar dejar la portería a cero, garantía máxima de clasificación para las semifinales. Así, Axel Witsel, que vuelve a 'casa', José María Giménez y César Azpilicueta, tuvieron descanso, total en el caso del uruguayo, y Marcos Llorente también estuvo de principio en el banquillo. TERZIC RECUPERA A MALEN, PERO PIERDE A HALLER Sin embargo, el técnico argentino podría ser más 'precavido' para paliar una de las dos bajas que tiene, la del sancionado Samu Lino, además de la del lesionado Memphis Depay. El brasileño dejará 'huérfano' el carril izquierdo y podría ser Azpilicueta y no el teórico sustituto natural en esa posición, Rodrigo Riquelme, más ofensivo y con 'menos' conceptos defensivos, el que ocupe una posición a la que está acostumbrado. Eso provocaría que Savic o Hermoso entrasen en la zaga. Enfrente un Borussia Dortmund que apela a su estadio para intentar la remontada y volver a unas semifinales de la máxima competición continental once años después de, con Juergen Klopp en el banquillo, perder la final alemana ante el Bayern Múnich. El campeón de Europa de 1997 ya fue capaz de remontar en octavos el 1-0 del PSV neerlandés, pero sabe que el Atlético le va a resultar seguramente más complicado y que no debe dar las concesiones que le costaron tan caras la semana pasada en el Metropolitano. Edin Terzic tiene la buena noticia de la recuperación de una pieza clave en ataque como el extremo neerlandés Donyell Malen, autor esta temporada 11 goles en la Bundesliga, pero a cambio ha perdido a otra como el delantero marfileño Sebastian Haller, que firmó el tanto en la capital y es baja por un problema de tobillo. Al igual que los colchoneros, las 'avispas' están inmersas en la pelea por la cuarta plaza en la Bundesliga y en su victoria por 1-2 ante el Borussia Moenchengladbach del pasado sábado también dio descanso a posibles titulares como Sancho, Hummels, Maatsen, Can, Malen y Fullkrug. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. BORUSSIA DORTMUND: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen, Brandt, Adeyemi; y Füllkrug. ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Giménez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Azpilicueta; Griezmann y Morata. --ÁRBITRO: Slavko Vincic (SLO). --ESTADIO: Signal Iduna Park. --HORA: 21.00/Movistar Liga de Campeones 2.