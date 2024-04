Nuria Roca y Juan del Val revelan los secretos de su amor después de 25 años de matrimonio

Nuria Roca y Juan del Val forman un tándem inseparable que, además de triunfar en el terreno personal como una de las parejas más estables y unidas del panorama nacional, lo hacen en el profesional trabajando mano a mano en programas como 'El Hormiguero' o 'La Roca'. Y demostrando que su alianza es sinónimo de éxito asegurado estrenan su propio podcast en Podimo, 'Cita doble', donde hablarán sobre temas de parejas -relación abierta, amor en internet o segundas oportunidades- con diferentes invitados famosos. Un nuevo proyecto sobre el que nos han hablado en una entrevista exclusiva en la que, además de revelar el éxito de su relación que dura ya más de 25 años, han dado la última hora sobre dos de sus amigos más populares, Genoveva Casanova y Juan Ortega, que casualmente han vuelto al trabajo después de varios meses alejados de los focos tras sus imágenes con Federico de Dinamarca -en el caso de la mexicana- y plantar a su novia en el altar en el caso del torero. "'Cita doble', como su propio nombre indica, son dos parejas conversando una enfrente de la otra, para hablar un poco de todo, de la vida en general, pero de las parejas en particular. Y la nuestra es larga, tradicional y muy convencional en muchos aspectos, llevamos muchos años juntos, tenemos 3 hijos, pero bastante revolucionaria porque mismo tiempo también nos dejamos de vez en cuando espacio para echarnos de menos, que es importante" asegura Nuria, reconociendo que aunque les encanta hacer planes juntos "de vez en cuando nos tenemos que obligar a separarnos porque somos muy pesados". Una historia de amor en la que confiesan que no hay espacio para los celos: "En absoluto. No podría entender una relación donde existieran celos. O sea, no lo entiendo. Para que todo fluya y vaya en el mismo camino los dos tienen que tener la misma dirección. Es decir, de lo que le pase a Juan me alegro yo y de lo que a mí me pase se alegra Juan, si no sería imposible" afirma. Y si algo tienen claro es que si en algún momento se cansasen del otro, su "obligación es dejarlo". "Irte. Yo creo que es la única exigencia que tenemos el uno con el otro, que es querer estar el uno con el otro. Cuando de repente no quieras estar, pues te marchas y fin" explica Juan. "Esa provisionalidad siempre ha estado presente" añade Nuria, revelando que ese es el secreto "porque no te hipoteca a nada ya que estás con la persona porque quieres estar, no porque tengas que estar". "No todos los momentos hayan sido idílicos en absoluto ni tampoco queremos transmitir esa imagen que me parece bastante cursi y bastante falsa. Evidentemente, somos una pareja en ese sentido bastante convencional. Discutimos, tenemos puntos de vista distintos, pues permanentemente, pero la opción real de decir de dejarlo, yo creo que nunca se nos ha pasado por la cabeza, por lo menos a mí" confiesa el periodista. Entre bromas, Nuria y Juan también nos han hablado de su evolución en estos 25 años de amor. "Yo era bastante celosa por inseguridad y he aprendido a no serlo. O sea, creo que los celos contaminan el amor. Entonces, aprendes a querer de verdad sin tener celos, creo que eso es muy importante" destaca la presentadora. "Yo soy una persona más evolucionada desde que estamos juntos. Bueno, tú ya venías un poco más evolucionado de casa, tenías cosas más resueltas y yo soy mejor persona ahora que hace 25 años y creo que esa evolución tiene que ver con la relación también nuestra" añade. "Hay un crecimiento durante tanto tiempo del uno con el otro que tiene que ver con los dos, los dos nos aportamos cosas distintas. Es una evolución y un crecimiento que tiene que ir más o menos a la misma velocidad, hemos ido más o menos por un camino parecido y una velocidad parecida" destaca él. Su respuesta al preguntarle si se ven juntos otros 25 años más es, cuanto menos, original y como asegura Juan muchos no la entenderán: "A nosotros nos gusta mucho estar juntos y hacer muchas cosas juntos, hasta el punto que he dicho a mí me haría ilusión hasta separarme de ti. No, en el sentido de, es una cosa más, ¿no? Es una cosa más a hacer juntos, a ser ex. Oye, pues me gustaría". "No puede ser todo certeza. Tenemos 3 niños, la hipoteca, el otro... Tenemos demasiadas certezas como para no tener incógnitas en la vida" explican. Pero no solo de ellos nos han hablado, ya que como no podía ser de otro modo hemos preguntado a Juan por su gran amigo Juan Ortega, mucho más tranquilo 4 meses después de convertirse en el novio a la fuga al decidir a última hora no casarse con Carmen Otte dos horas antes de la hora del 'sí quiero'. "Fue algo llamativo, pero al final todo vuelve a la normalidad siempre. Y ya está, él está fenomenal y bien, empezando la temporada que le queda mucho" desvela. Respecto a Genoveva Casanova, a la que Nuria no ha visto desde que se publicaron sus imágenes con Federico de Dinamarca a pesar de que son íntimas amigas, Juan del Val -que trabaja en 'El Desafío' con la mexicana nos ha contado cómo se encuentra tras su esperadísimo regreso a la vida pública: "Está muy bien. Está estupenda. Bueno, quiero decir que está haciendo un programa de televisión, está trabajando, está muy bien y yo la veo fenomenal. Pasamos allí bastantes horas juntos todos y yo la veo contenta y la veo feliz". "Sería maravilloso que se enamorara" finaliza la presentadora, que ha reaccionado con mucho sentido del humor a la posibilidad de que el Rey de Dinamarca fuese uno de los invitados a su podcast: "Si, estaría bien".