Nacha la Macha desvela cómo es su relación de amistad con la Infanta Elena

Cuando pensábamos que la Infanta Elena no podía sorprendernos más, lo hacía reflejando la gran amistad que le une a Nacha la Macha, una de las drag queens más famosas de nuestro país. Muchas han sido los momentos que han pasado juntos, pero lo cierto es que hasta hace unos meses no conocíamos de esta vinculación. Este sábado pudimos ver al artista en el concierto de Isabel Pantoja, con quien trabajó hace unos años y no dudábamos en aprovechar la ocasión para preguntarle por esa relación con la Infanta Elena, a quien conoció el pasado mayo cuando fue a ver el musical 'Malinche' y con la que ha encajado a la perfección. "Solo puede decir cosas bonitas de ella, es maravillosa" nos confesaba Nacha, desvelándonos por primera vez que se conocieron porque "el arte trasciende a las clases sociales y el arte une a la gente... es un honor para mí ser amigo de ella". Sin querer dar más detalles sobre cómo es en su faceta más privada, Nacha dejó claro que la hija de los eméritos "es una amiga maravillosa", con la que tiene muy buena relación.