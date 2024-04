Mari Ángeles Grajal revela si está abierta al amor tras su ruptura con José Gandía

Hace justo un año, Mari Ángeles Grajal confirmaba con unas apasionadas imágenes en la Feria de Abril con el empresario hortícola José Gandía que volvía a estar ilusionada en el amor tras el fallecimiento de Jaime Ostos en enero de 2022. Desde esa 'presentación en sociedad' de su nuevo amigo especial, fueron varias las ocasiones en las que vimos a la pareja disfrutando juntos de su felicidad por lugares como Sevilla o El Rocío, sin ocultarse pero evitando hablar de su relación. Una historia de amor que supimos que había llegado a su fin a mediados de febrero, cuando Mari Ángeles -en el ojo del huracán mediático por su guerra que ella y su hijo Jacobo Ostos mantienen con los hijos mayores del torero, Jaime y Gabriela Ostos- reveló que no estaba enamorada y que José Gandía y ella habían decidido ser solo amigos. Y aunque no ha explicado los motivos, todo apunta a que tanto los celos de la neumóloga -ya que el que era su novio estaría en una aplicación de citas- como la 'alergia' del empresario a las cámaras que siguen cada paso de Mari Ángeles, habrían precipitado su ruptura. Dejando claro que ha pasado página, la viuda de Jaime Ostos ha regresado al lugar en el que su amistad con José Gandía se convirtió en algo más hace un año, la Feria de Abril de Sevilla. Radiante con un vestido de flamenca en color verde y acompañada por una amiga, Grajal ha desvelado ante las cámaras de Europa Press que por el momento no está abierta a encontrar de nuevo el amor: "Estoy bien, tranquilita, tranquilita. Con las amigas y ya" ha afirmado, sin adelantar si en los próximos días podremos verla con Gandía o no.