Laura Matamoros vuelve a España tras convertirse en la nueva expulsada de 'Supervivientes'

En una de las ediciones más reñidas de 'Supervivientes', Laura Matamoros se ha convertido en la última expulsada definitiva de este concurso tras enfrentarse a su compañera Arantxa del Sol y no lograr el favor del público después de muchas semanas disfrutando de esta nueva experiencia. Feliz de poder volver a España donde le esperan sus hijos, Laura confesaba que estaba deseando de reencontrarse con sus hijos que son las personas a las que más ha echado de menos. "Feliz de haber vivido esta experiencia que ha sido totalmente difierente a la primera y feliz de ver a mis hijos, qué le vamos a hacer" reconocía Laura tras conocer el veredicto del público. Sin lugar a dudas, la fuerte impulsividad de Luara en esta nueva visita a los Cayos Cochinos ha hecho que se creen nuevas enemistades y es que su propio defensor en plato reconocía que se ha equivocado en cuanto a su constante recuerdo al pasado se refiere: "Algunas veces tendría que darse un punto en la boca pero ella es así, es impulsiva". Por su parte, también Makoke reconocía que quería ver a Luara fuera del concurso y es que sue continuos ataques han hecho que haya "daños colaterales" en su relación refiriéndose a su hija Anita Matamoros. "Me da pena tener que decir Laura a la calle pero visto lo visto... no la entiendo, hace un mes estaba hablando con ella de muy buen rollo" volvía a explicar Makoke sobre cuál era la relación que tenía con Laura antes del concurso.