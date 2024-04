Las lesiones dejan a Alcaraz sin dos torneos este año y en otro se retira nada más empezar

Murcia, 15 abr (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia, quien sigue siendo el tercer jugador del mundo, aunque ya a 1.390 del serbio Novak Djokovic y a 105 del italiano Jannik Sinner, vive un momento delicado y la salud le está impidiendo dar su mejor versión en una temporada en la que ya se ha perdido dos torneos -Montecarlo y Barcelona- y en otro se retiró a las primeras de cambio -Buenos Aires-.

Cuando estuvo sin lesiones el murciano sí que demostró su nivel siendo campeón en el Masters 1.000 de Indian Wells, llegando a las semifinales en otro torneo de esa categoría como Miami y a los cuartos de final en el Abierto de Australia y en el ATP 250 de Buenos Aires.

El joven tenista de El Palmar, que el 5 de mayo cumplirá 21 años, se vio obligado a renunciar a la disputa del Trofeo Conde Godó, el ATP 500 que se celebra esta semana y en el que hubiese defendido el título ganado en sus dos últimas ediciones, lo que supone un serio contratiempo para quien ya se perdió el Masters 1.000 de Montecarlo por la lesión que arrastra en el pronador redondo del brazo derecho y que le impide tener buenas sensaciones al golpear la bola.

Antes, en el ATP 500 de Buenos Aires, se retiró al torcerse el tobillo derecho nada más comenzar el partido de su estreno ante el brasileño Thiago Monteiro. Reapareció conquistando su segundo título consecutivo en Indian Wells, pero los problemas físicos vuelven a lastrarle y a frenar su progresión.

En peligro está, además, su participación en el Mutua Madrid Open, el Masters 1.000 que se llevó igualmente en 2022 y en 2023.

La consecuencia de esta sucesión de dolencias es que, además de afectar al ánimo de Alcaraz, cede terreno en la pelea por el cetro mundial en una temporada en la que aún faltan por disputar tres Grand Slam -Roland Garros, Wimbledon y US Open-, además de los Juegos Olímpicos entre otras citas destacadas.

La clasificación ATP, tras celebrarse la final en Mónaco con victoria del griego Stefanos Tsitsipas ante el noruego Casper Ruud por 6-1 y 6-4, la sigue comandando Djokovic, con 10.035 puntos; y el segundo puesto es para Sinner, con 8.750, después de que ambos fueran eliminados en semifinales.

A continuación aparece Alcaraz con 8.645 y la cuarta posición es para el ruso Daniil Medvedev con 7.085. El alemán Alexander Zverev ocupa la quinta plaza con 5.425 y Ruud la sexta con 4.025. Séptimo, después de haber escalado cinco puestos, es Tsitsipas con 3.995, mientras que las tres últimas plazas del top 10 las ocupan el ruso Andrey Rublev con 3.935, el polaco Hubert Hurkacz con 3.675 y el búlgaro Grigor Dimitrov con 3.640.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo séptimo con 1.395 puntos.

La ausencia del pupilo de Juan Carlos Ferrero en Barcelona le hará perder 500 puntos, pero incluso así conservará la tercera posición, aunque tanto Novak como Jannik podrían escaparse aún más.

Más preocupante que eso es, sin discusión, las dudas que genera el estado físico de Alcaraz, a quien se le acumulan los problemas desde que debutó como profesional y, a pesar de ello, ganó 13 títulos en el circiuto, incluyendo dos de Grand Slam como el US Open y Wimbledon.

Hasta la fecha sufrió seis lesiones, incluidas las dos de esta temporada. Las otras cuatro son un desgarro fibrilar en el cuádriceps y molestias en el aductor de la pierna derecha -abandonó en los cuartos de final del US Open de 2021 ante el canadiense Felix Auger Aliassime y luego se perdió el ATP 250 de Metz-; un desgarro en la musculatura oblicua interna de la pared lateral abdominal izquierda -se retiró también en cuartos de final del Masters 1.000 de París-Bercy de 2022 frente al danés Holger Rune y eso le hizo perderse las Nitto ATP Finals y las Finales de la Copa Davis con España-; una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha durante un entrenamiento previo al Open de Australia de 2023, torneo que no pudo disputar; y una artritis postraumática en la mano izquierda y molestias musculares en la columna que le hicieron no disputar el Masters 1.000 de Miami en 2023 y ya le llevaron a perderse el de Montecarlo ese año. EFE

