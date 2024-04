La producción industrial de la eurozona crece en febrero un 0,8%, pero está un 6,4% por debajo del año previo

La producción industrial de la eurozona registró el pasado mes de febrero un crecimiento del 0,8% respecto del mes anterior, cuando había caído un 3%, mientras que en comparación con el mismo mes de 2023 el descenso fue del 6,4%, según ha informado este lunes Eurostat. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la producción industrial se amplió un 0,7% respecto de enero, cuando se contrajo en un 2,7%. En comparación interanual, la producción industrial retrocedió un 5,4%. Solo entre los países del euro, la fabricación mensual de bienes de consumo no perecederos subió un 1,4%, la de bienes de capital un 1,2% y la de bienes intermedios otro 0,5%. Por el contrario, disminuyó la generación eléctrica en un 3% y un 0,9% la producción de bienes de consumo perecederos. Entre los Veintisiete, se elevó el volumen de los bienes de consumo no perecederos en un 1,7%, un 1% para los bienes de capitales y un 0,9% en los bienes intermedios, aunque la energía y los bienes de consumo perecederos cedieron un 3,3% y un 0,5%, respectivamente. Entre los Estados miembros sobre los que se dispone de datos, los mayores descensos mensuales se registraron en Croacia (-4,6%), Lituania (-3%) y Bélgica (-2,7%), mientras que los mayores aumentos se observaron en Irlanda (+3,8%), Hungría (+3,5%) y Eslovenia (+3,3%). Respecto de febrero de 2023, la producción de bienes de capital en la eurozona cayó un 8,9%, seguida de descensos del 6,1% para los bienes de consumo perecederos, del 4,3% en los no perecederos, del 3,6% de la energía y un 2,7% en los bienes intermedios. En el conjunto del bloque comunitario la evolución fue similar tras anotarse una bajada del 7,5% en los bienes de capital, del 4,7% en los bienes de consumo perecederos, del 3,9% en los no perecederos, del 3,5% en la energía y, por último, del 2,5% en los bienes intermedios. En términos interanuales, los mayores retrocesos se registraron en Irlanda (-36%), Bélgica (-12,7%) y Bulgaria (-8,4%) y las subidas más intensas se anotaron en España (+3,5%), Eslovenia (+2,8%) y Dinamarca (+2,7%). En el caso de España, la producción industrial consolidó su crecimiento al repuntar un 1,3% mensual en febrero después de hacerlo un punto en enero. En diciembre, esta cayó un 0,8%. En comparación con febrero de 2023, la producción fue un 3,5% superior.