García confía en que "en breve" comience el trámite para la aprobación de la ley que protegerá a los menores del alcohol

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que el borrador del anteproyecto de Ley de Alcohol y Menores ha sido remitido al Ministerio de Sanidad para su revisión, por lo que espera que "en breve" se inicie el trámite para su aprobación. Durante su intervención en la Comisión Mixta de Adicciones, que ha tenido lugar este lunes en el Congreso de los Diputados, García ha hecho un llamamiento al Congreso para su ratificación. "Señorías, una vez en marcha el proceso serán las Cortes, es decir, ustedes, los actores principales para que llegue a buen puerto", ha dicho. Con este anteproyecto de ley, el Ministerio busca avanzar en materia de protección de la salud de los menores de edad y contribuir a un cambio cultural que modifique la percepción de riesgo de las bebidas alcohólicas con el fin de reducir su consumo entre los menores, sobre todo en las edades más tempranas. Para ello, se centrarán en cinco ejes. En primer lugar, plasmar en el ordenamiento jurídico los compromisos asumidos por España en la protección integral de la infancia y la juventud, además de armonizar la normativa vigente a nivel estatal en relación con el consumo de bebidas alcohólicas por menores y su venta, así como su comunicación comercial, publicitaria y de otro tipo. En segundo lugar, se persigue mejorar la normativa vigente, que se ha mostrado "insuficiente" para abordar esta problemática, "incorporando la mirada de salud pública y de determinantes de la salud, con el fin de desarrollar una serie de políticas que permitan prevenir de forma eficaz el consumo de bebidas alcohólicas por las personas menores", ha proclamado García. En tercer lugar, el objetivo es implementar una serie de medidas de lo que se conoce como "prevención ambiental", para proteger a las personas menores del consumo de bebidas alcohólicas. En cuarto lugar, se busca incorporar herramientas que permitan abordar la prevención del consumo de alcohol desde el ámbito educativo y familiar, así como definir el papel de los sectores sanitarios y de servicios sociales, y las contribuciones de otros sectores. El quinto objetivo pasa por promocionar los entornos saludables y favorecer las alternativas sociales y de ocio libres de bebidas alcohólicas, así como implicar a toda la sociedad en la prevención del consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. En 2018 se inició la consulta pública con carácter previo a la elaboración del Anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad y se prepararon borradores que ha tenido en cuenta Sanidad. El proceso continuó en abril de 2022 con una nueva consulta previa por el tiempo transcurrido, al objeto de recabar la opinión de los sujetos, las organizaciones y las asociaciones potencialmente afectados por la futura norma. "El alcohol hace daño, y mucho más a las personas menores de edad", ha proclamado García, recordando que es "la sustancia psicoactiva más consumida". También entre las personas menores de edad. A estas, les puede afectar "mucho más negativamente". Pese a que no se puede vender alcohol a estas personas por normativa autonómica, según los datos de la encuesta ESTUDES del año 2023, el 75 por ciento de las personas entre 14 y 18 años habían consumido alcohol en los últimos doce meses y algo más de la mitad de personas entre 14 y 18 años lo habían consumido en los últimos treinta días. En relación a los consumos intensivos, dice haberse emborrachado en el último año el 42,1 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años. La experiencia de intoxicaciones (borracheras) el último año aumenta a medida que lo hace la edad, pasando del 20 por ciento en los alumnos de 14 años hasta el 60 por ciento a los 18 años, y actualmente son más frecuentes entre las chicas. El consumo en atracón de alcohol ('binge drinking') lo ha realizado el 28 por ciento de los alumnos de 14 a 18 años en el último mes. Esta forma de consumo es similar en chicos y en chicas (29% y 28% respectivamente). El consumo en botellón lo ha realizado el 47 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años en los últimos 12 meses. Este tipo de acción de consumo de alcohol es más frecuente en las chicas. Respecto a los estudiantes de 12 y 13 años, se observa que un 30 por ciento habían consumido alcohol en el último año y un 21 por ciento en el último mes, mientras que un 2 por ciento refieren haberse emborrachado, sin apreciarse diferencias por sexo a esta edad. "Estos datos exigen una intervención. Queremos abordar con rigor la protección de las personas menores de edad frente al alcohol. Nos sentimos muy obligados a ello, y pensamos que es algo que nos concierne a todos, y que podemos conseguir de manera transversal y consensuada", ha apostillado García durante su intervención. Ante la réplica de la senadora del PNV Nerea Ahedo, que ha defendido que proteger a los menores del alcohol no es suficiente y que habría que incidir también en la protección de otros los adultos, García ha recordado que, según la propia Constitución española, es preciso "proteger a los menores". CANNABIS MEDICINAL Sobre el uso del cannabis medicinal, la ministra ha dicho que han recabado todos los informes necesarios para hacer ver que su regulación viene a cubrir una necesidad de un grupo de población "para abordar un problema de salud pública como es el del dolor". "Esto no influye de ninguna manera en el ámbito de las adicciones", ha recalcado. Así, se va a llevar a cabo un abordaje basado en la evidencia, "riguroso y abordando el uso del cannabis terapéutico como un medicamento". El objetivo es proteger a la población más vulnerable, especialmente la población joven, que es la que ahora mismo se ve expuesta a una relativa facilidad de consumo.