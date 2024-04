El opositor israelí Avigdor Liberman aboga por la "máxima coordinación" con EEUU para responder a Irán

El líder del partido Israel Beitenu, Avigdor Liberman, ha abogado este lunes por hacer uso de la "máxima coordinación" con Estados Unidos para preparar el ataque en respuesta a Irán por la andanada de misiles y drones que lanzó contra territorio israelí este mismo fin de semana. En declaraciones al Canal 12 israelí, Liberman ha asegurado que las autoridades de Washington son conscientes de que a Israel no le queda otra alternativa que responder al ataque iraní, que no logró su objetivo gracias a la colaboración de Estados Unidos, entre otros. Así las cosas, Liberman ha instado al primer ministro Benjamin Netanyahu ha actuar con celeridad para actuar frente a Irán, y no demorar la respuesta israelí como ha ocurrido con la tan anunciada operación sobre la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. "Deje de hablar (...). Primero actúe, y luego hable", ha aseverado el líder de Israel Beitenu, que además ha añadido que Netanyahu le ha invitado a participar en una reunión de seguridad, para la que aún no hay fecha, pero a la que sí asistirá porque son "tiempos de guerra".