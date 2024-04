El líder de la oposición israelí insiste en celebrar elecciones: "Este Gobierno nos va a llevar a la ruina"

El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, ha recalcado este lunes la importancia de celebrar elecciones lo antes posible y ha advertido de que el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu, llevará "a la ruina" al país a medida que avanza la ofensiva contra la Franja de Gaza, donde han muerto ya cerca de 33.800. "Si no echamos a tiempo al Gobierno, nos traerá la ruina. Ya nos la está trayendo. Ha llegado el momento de celebrar elecciones", ha reafirmado el Lapid, que ha instado a los ministros del partido Unidad Nacional Benny Gantz y Gadi Esenkot a ayudar a acabar con el Ejecutivo dado que "cuentan con más influencia". "La forma de influir es ayudarnos a hacer caer este Gobierno, y formando luego otro. Benny Gantz podría ser el primer ministro. No hay ciudadanos que no dé la bienvenida a Eisenkot como nuevo ministro de Defensa", ha aclarado antes de criticar que estos dos ministros son actualmente "ignorados" por el Gabinete. No obstante, incluso con la salida de Unidad Nacional del Gobierno, la coalición de Netanyahu seguiría contando con los escaños suficientes para permanecer en el poder. A principios de este mes, Gantz pidió a Netanyahu "llegar a un acuerdo para fijar la fecha de las elecciones en septiembre". Según las últimas encuestas, casi tres cuartos de la población israelí están a favor de que el primer ministro dimita y la mitad del país estaría dispuesta a celebrar elecciones parlamentarias anticipadas. Previamente, el partido de Netanyahu, el Likud, ha acusado a Lapid de ser un "hipócrita" y lo ha criticado por "pasarse todo el fin de semana fuera de Israel cuando el país estaba siendo atacado por Irán". "Lapid, que firmó un acuerdo lamentable de derrota con Hezbolá y prefirió mantenerse fuera del país este fin de semana, no es la persona a la que acudir", ha manifestado.