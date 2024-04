El jugador de la Roma Evan Ndicka recibe el alta tras desplomarse en pleno partido

El jugador de la AS Roma Evan Ndicka ha recibido este lunes el alta hospitalaria tras confirmarse que no sufre ninguna patología cardíaca, después de desplomarse en el partido que los capitalinos jugaron el domingo a domicilio ante Udinese en la Serie A. "Tras un dolor precordial agudo y cambios inespecíficos en el electrocardiograma realizado en la primera sala de urgencias del estadio, el jugador Evan Ndicka ingresó en el hospital Santa Maria della Misericordia de Udine. Se realizaron controles cardiológicos de primer y segundo nivel que resultaron negativos a patología cardíaca", indicó el club. "A la vista de los últimos exámenes realizados, el cuadro clínico es compatible con traumatismo torácico con mínimo neumotórax izquierdo. El jugador ha sido dado de alta y será sometido a más controles en Roma", añadió. En el minuto 72 del encuentro disputado en el Stadio Friuli de Udine, el defensa marfileño se desplomó sobre el terreno de juego sin contacto con ningún jugador. El futbolista fue retirado consciente en camilla antes de ser trasladado a un hospital de la localidad. El partido fue suspendido. "La AS Roma quiere agradecer al Udinese y al árbitro su gran profesionalidad y disponibilidad. Gracias al público presente en el estadio de Udine y al personal médico y sanitario del hospital Santa Maria della Misericordia de Udine. Todos juntos, en esos minutos de emoción y aprensión, demostramos los valores del deporte y antepusimos la protección de la vida", concluyó la Roma.