El jefe de DDHH de la ONU alerta de un aumento de la violencia en Sudán un año después del inicio de los combates

La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha alertado este lunes que al cumplirse el primer año del estallido del conflicto armado en Sudán, la escalada de violencia aumenta mientras las partes enfrentadas continúan armando a la población civil para que se unan a los combates. "El pueblo sudanés ha padecido sufrimientos indecibles durante el conflicto, caracterizado por ataques indiscriminados en zonas densamente pobladas, ataques por motivos étnicos y una elevada incidencia de la violencia sexual", ha alertado. Turk ha señalado que la población ya ha sufrido "inmensamente" y que las últimas informaciones sobre posibles nuevos ataques suponen un "riesgo alarmante" de que se cometan "más violaciones y abusos" contra unos civiles que además tienen que hacer frente a una crisis humanitaria que sigue empeorando. "Para dar una oportunidad a la resolución pacífica del conflicto, es necesario reducir y no aumentar el número de actores armados", ha dicho Turk, después de las últimas informaciones sobre la entrada de tres grupos en las Fuerzas Armadas Sudanesas, que al igual que las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) están armando a la población civil. De la misma forma, Turk también ha advertido de que la detención de "destacadas personalidades civiles" y líderes políticos es una práctica "contraproducente" que "debe abandonarse". En ese sentido, ha reclamado la liberación del ex primer ministro, Abdalá Hamdok, ya que los cargos "no parecen estar fundamentados". "Las autoridades sudanesas deben revocar inmediatamente las órdenes de detención de Hamdok y otros dirigentes civiles", así como "dar prioridad a las medidas para asentar la confianza para lograr un alto el fuego (...) seguido de una resolución global del conflicto y restablecer un gobierno civil", ha defendido. CRISIS HUMANITARIA Naciones Unidas ha informado de que desde el inicio de los combates, hace ahora un año, han sido "miles" los civiles que han muerto, resultado heridos, detenidos de manera arbitraria, o bien desaparecidos forzosamente. "Miles de viviendas, escuelas, hospitales y otras infraestructuras civiles esenciales han quedado destruidas, sumiendo al país en una grave crisis humanitaria y creando la mayor crisis de desplazados del mundo", ha lamentado Turk. "Más de ocho millones de personas han sido desplazadas de sus hogares, más de dos millones de ellas a países vecinos. Casi 18 millones de personas se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria, 14 millones de ellos niños, y más del 70 por ciento de los hospitales ya no funcionan", ha denunciado. Por ello, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha reclamado a las partes que garanticen la seguridad de los trabajadores humanitarios para que pueden desempeñar sus labores, actúen para evitar más sufrimiento a la población civil e investiguen los casos en los que se violan los derechos internacionales. Por último, Turk ha pedido a las partes que cooperen con el experto sobre la situación de los Derechos Humanos en Sudán designado por Naciones Unidas, Radhouane Nouicer, así como con la misión de investigación establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.