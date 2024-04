El Gobierno de Gaza alerta del grave riesgo sanitario por los "cientos" de fosas comunes y la basura en Gaza

El Gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha advertido este lunes del grave riesgo sanitario que suponen los "cientos" de fosas comunes y "montañas de escombros y basura" para las más de 700.000 personas que viven en el norte de la Franja de Gaza, una "catástrofe medioambiental y sanitaria". "Los montones de basura y escombros de casas, con los cuerpos de miles de mártires en descomposición debajo suponen un grave riesgo sanitario y mediambiental" que genera olores y la proliferación de "animales y perros vagabundos", ha indicado el Gobierno palestino en un comunicado. Los gazatíes "se han visto obligados a enterrar a sus mártires en fosas comunes provisionales porque no tenían acceso al Cementerio Oriental" de Ciudad de Gaza, se ha lamentado. Estas fosas están en plazas, parques, jardines y en terrenos privados sin las condiciones mínimas de salubridad. En otras ocasiones son las Fuerzas Armadas israelíes las que "intentan ocultar las masacres enterrando los cuerpos entre la basura o bajo los escombros en edificios públicos como escuelas u hospitales como pasó en el Hospital de Al Shifa o el Colegio Torres Jeque Zayed", ha indicado. A todo ello se suma el riesgo sanitario por la basura. "Se estima que hay más de 75.000 toneladas de basura y cientos de miles de escombros de las casas destruidas por la ocupación", ha apuntado el Gobierno gazatí, que apela además al daño para la dignidad de los "mártires" por no haber podido ser adecuadamente enterrados. Estos residuos "han provocado la propagación de enfermedades infecciosas entre la población" tales como hepatitis y enfermedades cutáneas y es un entorno propicio para la cría de moscas, mosquitos, insectos y reptiles dañinos que se suma al "impacto medioambiental", ya que la población recurre a la quema de residuos. Las autoridades no tienen medios para afrontar esta problemática, sin maquinaria pesada, y con las capacidades mermadas por los bombardeos israelíes sobre instalaciones municipales. Tampoco hay combustible para alimentar la maquinaria que no ha sido destruida. Por todo ello, pide que se permita la entrada en la Franja de Gaza de la maquinaria adecuada así como combustible y equipos sanitarios. También pide la reactivación de los servicios de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) por su labor humanitaria.