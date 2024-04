El CTA defiende que la mano de Yuri Berchiche es penalti y que lo ha explicado en sesiones formativas

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) se defendió este lunes de las críticas recibidas por el penalti señalado a Yuri Berchiche, jugador del Athletic Club, por mano ante el Villarreal y aseguró que estaba bien señalizado pese a que venía de un rebote y que estas situaciones ya las había explicado en sesiones formativas a los clubes. El campeón de la Copa del Rey no pudo hacerse con tres puntos claves en San Mamés después de que Cuadra Fernández, tras consultar el monitor, decretase como penalti la mano del lateral local al que un disparo de Alex Baena, tras pegar en su cuerpo, le había dado en su brazo. Esta señalización provoco las críticas de Ernesto Valverde y Ander Herrera por parte del bando local. En un comunicado a raíz de las "declaraciones de los jugadores y entrenadores" tras el Athletic Club y Villarreal de LaLiga EA Sports, el comité quiso hacer varias "puntualizaciones para explicar cómo realiza la formación de las plantillas de los clubes que se lo solicitan" y que ofrece "al inicio de cada pretemporada" a los equipos del fútbol profesional masculino y femenino. De este modo, estos tienen "la posibilidad de que un/a árbitro/a de la plantilla profesional lleve a cabo una formación sobre las modificaciones de las Reglas de Juego que entran en vigor y las directrices que se han acordado en la concentración arbitral previa a la competición". El CTA indicó que entre agosto y septiembre del año pasado realizó varias de estas sesiones formativas con más de una decena de equipos, ellos al Athletic Club, cuya plantilla masculina la recibió el "9 de agosto", y que "a lo largo de este 2024" varios clubes le han contactado para recibirla "puesto que es obligatoria para obtener la licencia UEFA". El organismo que preside Luis Medina Cantalejo también apuntó que el pasado 9 de agosto "realizó una reunión formativa online con los entrenadores" de LaLiga EA Sports y LaLiga Hypermotion, "donde se debatieron diversas cuestiones, entre ellas qué acciones de mano eran sancionables y cuáles no". En este sentido, subrayó que expuso una jugada del Atlético-Cádiz de la pasada temporada en la que un defensor del Cádiz se lanzaba a "interceptar un balón con el brazo derecho levantado" y al que "la pelota golpea su cuerpo y después en el brazo", algo similar a lo que le habría sucedido a Yuri Berchiche ante el Villarreal. "El CTA explicó que esta jugada era sancionable porque el brazo del defensor ocupaba un espacio de manera antinatural, haciéndose más grande, antes de que el balón le golpeara en el cuerpo, por lo que este rebote era intrascendente para la acción y no le eximía de la falta. El defensor asumía un riesgo al lanzarse de esa manera e, independientemente de si el balón golpeara antes en otra parte de su cuerpo o no, al producirse el contacto con el brazo levantado la acción era sancionable con tiro penal sin amonestación", recalcó el CTA. Este señaló igualmente que "en acciones donde un defensor va al suelo con un brazo apoyado o hacia el apoyo, si el balón golpea en ese brazo la acción no es sancionable, salvo que el brazo se extienda alejado del cuerpo, buscando hacer el cuerpo más grande", y que esta directriz "lleva en vigor desde la modificación de las Reglas de Juego en la temporada 2019/20 y no ha sido modificada desde entonces". "Es fiel a lo explicado en los cursos de instructores de FIFA y de UEFA. El CTA nunca cambia los criterios durante la temporada en curso y desea que estas explicaciones clarifiquen la cuestión", sentenció el comité.