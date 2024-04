El Consejo Presidencial de Transición de Haití denuncia modificaciones en el decreto emitido por el Gobierno

El Consejo Presidencial de Transición de Haití ha denunciado este domingo que el Gobierno del país ha introducido modificaciones en el decreto de formación del organismo, encargado de la transición política del país, y que estos cambios "distorsionan el proyecto consensuado" entre diferentes organizaciones y formaciones políticas. En ese sentido, han cuestionado al Gobierno de Ariel Henry por "no respetar los compromisos" y por "no publicar y ni siquiera mencionar" varios acuerdos políticos, como el del 3 de abril de 2024, según ha publicado el diario haitiano 'Gazette Haiti'. Es por ello por lo que se han mostrado "profundamente conmocionados", y han exigido la vinculación de las comisiones bipartidistas de transferencia de poderes y la isntalación del Consejo Presidencial en base a la "forma y contenido definidos" en el documento previamente acordado. Tras ello, han recordado que "Henry llegó al poder en circunstancias excepcionales relacionadas con el asesinato, el 7 de julio de 2021, del presidente Jovenel Moise". El nombramiento del Consejo Presidencial de Haití dio el pistoletazo de salida a la transición y tendrá ahora la difícil tarea de restaurar el orden constitucional tras la dimisión del primer ministro Ariel Henry por la ola de violencia criminal que azota al país caribeño. Las autoridades de Haití declararon a comienzos del mes pasado el estado de emergencia ante la ola de violencia registrada en el país, especialmente en la capital, Puerto Príncipe, que llevó incluso al asalto de prisiones y la fuga de miles de presos. En este contexto, uno de los grandes líderes criminales del país, Jimmy Chérizier, alias 'Barbecue', lanzó un órdago contra Henry --quien se encontraba en el extranjero--, a quien amenazó con sumir al país en una "guerra civil" si no presentaba su dimisión. Henry llegó al poder en julio de 2021, dos días antes del asesinato en 2021 del entonces presidente, Jovenel Moise, por lo que no llegó a ser investido en el cargo. En un discurso antes de asumir la jefatura del Gobierno haitiano, pidió unidad política y un gabinete de consenso.