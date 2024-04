El Athletic muestra su "asombro" por el comunicado del CTA

El Athletic Club ha mostrado su "asombro" por el comunicado emitido este lunes por el Comité Técnico de Árbitros (CTA) explicando por qué se pitó penalti por mano de Yuri Berchiche en el partido de este domingo ante el Villarreal, y ha asegurado que no está "de acuerdo con la interpretación de la norma". "Desde el Athletic Club y desde el máximo respeto externo e interno hacia el colectivo arbitral, queremos mostrar nuestro asombro ante el comunicado emitido este mediodía por el CTA. Asombro porque se refiere directamente a las declaraciones de nuestros jugadores y entrenador tras el partido disputado ayer en San Mamés ante el Villarreal CF, que fueron efectuadas con un grado máximo de educación y, como siempre, sin dudar de la buena fe del equipo arbitral. Es más, algunas de ellas pusieron nuevamente en valor al colectivo", señala el comunicado. Este mismo lunes, el CTA se defendió de las críticas recibidas por el penalti señalado a Yuri Berchiche y aseguró que estaba bien señalizado pese a que venía de un rebote, además de recalcar que estas situaciones ya las había explicado en sesiones formativas a los clubes. "Las manifestaciones de Dani Parejo, futbolista del Villarreal CF, de que 'esta semana vino un colegiado a darnos una charla, imagino que a todos los equipos de Primera y Segunda, y nos dijo que un rebote del cuerpo en la mano si ocupa un espacio que no es natural, es penalti', generaron una confusión añadida al malestar de nuestro equipo por el penalti señalado a Yuri Berchiche por mano", indicó el club vasco. Además, la entidad bilbaína aseguró que no quiere "abrir un debate", pero que no entiende las explicaciones del CTA. "No compartimos la explicación de que nuestro jugador se había 'hecho grande' con el brazo para tratar de frenar el disparo y la acción no nos parece equiparable con el ejemplo del Atlético-Cádiz, cuyo vídeo aparece en la nota y fue mostrado en Lezama en agosto, nueve meses antes de la charla recibida por el Villarreal CF, lógicamente, antes del inicio de la competición. No estamos de acuerdo con la interpretación de la norma. Lamentamos referirnos directamente a la jugada, pero el comunicado externo del CTA nos ha obligado a ello", señaló. "Desde el Athletic Club, respetamos y seguiremos respetando la labor arbitral, creemos en su honestidad e independencia, y continuaremos inculcando a nuestros futbolistas profesionales y de base que el buen comportamiento hacia ellos y ellas es la mejor manera de contribuir al desarrollo ordenado de este precioso deporte con unas reglas de difícil aplicación", finalizó.