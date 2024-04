Carmen Borrego estalla ante la traición de Gustavo: "Estoy harta que se me utilice para hacerme daño"

Por si no tuviera poco con sus polémicas familiares, Carmen Borrego se enfrenta ahora a Gustavo Guillermo, el ex chófer de su madre y el que creía que era su amigo hasta el momento. Tras un encuentro amistoso que ambos mantuvieron la semana pasada en una cafetería de Madrid, el antiguo empleado de la familia se sentó en el plató de 'TardeAR' y no dudó en revelar parte de la conversación que habían tenido. Unas palabras que no sentaron muy bien a la hija de María Teresa Campos, ya que tal y como ha explicado en el plató de 'Así es la vida', siente que al que consideraba su amigo le ha traicionado: "Estoy harta que se me utilice para hacerme daño. Le dedico el salto a mi familia, que tú eres mi familia, si, pero yo tengo una familia real. Decides entrar a un reality a la semana de morir mi madre y yo no estaba para defenderte. Tú fuiste a un reality por trabajar con mi madre y yo porque soy Carmen Borrego". Aunque la cosa no se ha quedado aquí, ya que a pesar de que en su último encuentro todo fueron buenas palabras, tras sentarse en el plató de televisión, Gustavo no dudó en bloquear a la colaboradora de Whatsapp: "Si me ha bloqueado es su problema. Él se enfada porque le digo a Leticia lo de que estoy serena, él me escribe y no voy a enseñar el mensaje. No voy a actuar igual que ellos". A pesar de los roces, Carmen Borrego tiene claro que no está enfada, simplemente no va a permitir que la situación continúe: "No tengo problema en encontrarme a Gustavo. No le voy a bloquear, si quiere ser colaborador y le contratan lo celebro. Gracias a Dios mi madre no está para vivirlo. Mi madre le autorizó una entrevista, no que hablara de su familia. No lo permitiría y quien diga lo contrario, miente". Finalmente, la colaboradora recalca que no tiene miedo a lo que pueda decir de su familia, ya que no tienen nada que ocultar: "Gustavo cada vez que ha ido a un plató ha sido para hablar de mi familia, no digo nada. Si se pasan límites si me enfadaré, pero yo ahora no estoy enfadada con Gustavo. No tengo nada que temer, que haga lo que él quiera. Lo único que le ruego es que hable la verdad y que deje a mi madre aparte".