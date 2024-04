Ben Gvir pide el cese del ministro de Defensa israelí por ordenar desmantelar un asentamiento en Cisjordania

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultranacionalista Itamar Ben Gvir, ha exigido la expulsión del ministro de Defensa, Yoav Gallant, por ordenar la puesta en marcha de los preparativos para desmantelar el asentamiento de Gal Yusef, ubicado en Cisjordania y donde este mismo fin de semana ha fallecido un joven israelí de 14 años en lo que el Ejército ha catalogado como un ataque terrorista. "La decisión del ministro de Defensa Gallant de evacuar y destruir edificios de la granja Gal Yosef donde fue asesinado Benjamin Achimeir, de catorce años, incluso durante la semana de shiva (luto), representa una terrible torpeza, confusión moral, locura en materia de seguridad y una violación de la dignidad de los muertos", ha manifestado el ministro Ben Gvir, recoge 'The Times of Israel'. Así las cosas, Ben Gvir ha señalado que en lugar de "establecer y aprobar más granjas y expandir los asentamientos judíos", las autoridades israelíes, con la decisión de desmantelar el puesto de avanzada de Gal Yusef, optan por "rendirse al enemigo". "Ha llegado el momento de que el primer ministro (Benjamin Netanyahu) considere reemplazar al ministro Gallant", ha zanjado. Achimeir, natural de Jerusalén, salió a pastorear el viernes por la mañana desde la granja de Gal Yosef, en la zona de Malachei Ha'Shalom, y fue dado por desaparecido a media tarde. Colonos israelíes asaltaron las localidades cisjordanas de Al Mughayir y Abú Falá en dos incursiones que se saldaron con un palestino muerto de un disparo y otros 30 heridos, entre ellos una decena por arma de fuego. Netanyahu se ha referido a lo largo del fin de semana a los colonos que atacan zonas palestinas, y ha hecho un llamamiento a "todos los ciudadanos de Israel" a que permitan a las fuerzas de seguridad "hacer su trabajo sin interferir para que puedan ocuparse cuanto antes de los abominables asesinos y sus ayudantes". El propio ministro Gallant se manifestó en los mismos términos e incidió en la importancia de que la población israelí dejara trabajar a las fuerzas de seguridad. "Los actos de venganza dificultarán la misión de nuestros soldados. La justicia no debe tomarse por la propia mano", zanjó el ministro de Defensa.