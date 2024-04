Aumentan a cerca de 60 los muertos por las inundaciones de las últimas dos semanas en Tanzania

El balance de fallecidos a causa de las inundaciones registradas durante las últimas dos semanas ha aumentado a cerca de 58, lo que ha llevado a las autoridades a apuntar planes para mejorar la infraestructura a través de la construcción de nuevas presas para hacer frente a este tipo de catástrofes. El portavoz del Gobierno tanzano, Mobhare Matinyi, ha destacado que las autoridades están comprometidas a construir presas adicionales para mitigar el impacto de estas inundaciones, en medio de las críticas a la situación tras la muerte de al menos 58 personas durante los últimos catorce días. Las autoridades han confirmado hasta la fecha once fallecidos en la región Costa, diez en Arusha y Rukwa, seis en Mbeya, cinco en Morogoro e Iringa, cuatro en Lindi y Geita, dos en Dar y una en Kilimanjaro, con la región de Pwani como la más afectada. Así, Matinyi ha rechazado que la presa Julius Nyerere --que inició sus operaciones en diciembre de 2022-- esté exacerbando las inundaciones en las regiones de Costa y Mogororo y ha argumentado que, por el contrario, las está conteniendo, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'. "Si no fuera por la presa, las inundaciones podrían haber empezado en octubre de 2023 y habrían sido mucho más grave", ha sostenido, antes de incidir en que "la presa también ayudó a estimar la cantidad de agua y su momento, dando una advertencia temprana a los ciudadanos". Por ello, ha insistido en que el Gobierno planea construir dos presas en la cuenta del río Rufiji, a las que se sumarán otras doce en otros puntos del país, con algunas de las obras ya en marcha en sus primeras fases. Además, ha llevado a cabo estudios de viabilidad para más de 125 presas más.